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Vefat eden eski Zimbabve Devlet Başkanı 30 gün içerisinde gömülecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.09.2019 22:19 | Son Güncelleme

Vefat eden eski Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe için Ulusal Anıt’ta hazırlanan anıt kabrin 30 gün içerisinde tamamlanacağı ve Mugabe’nin naaşının inşa edilecek anıta gömüleceği duyuruldu.Vefat eden eski Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe’in ailesinin sözcüsü Leo Mugabe, Mugabe’nin naaşının başkent Harare’deki Ulusal Anıt’a gömüleceği üzerine devlet yetkilileri ile karara varıldığını açıkladı.

Vefat eden eski Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe için Ulusal Anıt’ta hazırlanan anıt kabrin 30 gün içerisinde tamamlanacağı ve Mugabe’nin naaşının inşa edilecek anıta gömüleceği duyuruldu.
Vefat eden eski Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe’in ailesinin sözcüsü Leo Mugabe, Mugabe’nin naaşının başkent Harare’deki Ulusal Anıt’a gömüleceği üzerine devlet yetkilileri ile karara varıldığını açıkladı. Leo Mugabe, Mugabe için Ulusal Anıt’ta hazırlanan anıt kabrin 30 gün içerisinde tamamlanacağını ve Mugabe’nin naaşının buraya gömüleceğini belirterek, “Hükümet yetkilileri ve liderler Ulusal Anıt’a gelip her birimize Başkan Mugabe’nin gömüleceği yeri gösterdi. Bu yerin tamamlanması yaklaşık 30 gün sürecek. Öyle ki bu gömülme işleminin çok uzun zaman alacağı anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.
Mugabe’nin ailesi daha önce yaptıkları açıklamada, eski devlet başkanının naaşının düzenlenecek özel tören sonrası memleketinde gömülmesinin planlandığını duyurmuştu.

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