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Vefat sayısındaki artış endişelendiriyor: Acilen daha çok kapanmalıyız

19.04.2021 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de iki haftalık 'kısmı kapanma' uygulaması devam ederken, son gelen vefat ve vaka sayıları korkutuyor. İlk kez vefat sayısının 300'ün üzerine çıkmasıyla birlikte 'tam kapanma' iddiaları yeniden gündeme geldi.

Vefat sayısındaki artış endişelendiriyor: Acilen daha çok kapanmalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçileceğini açıklamış, 81 ile gönderilen genelge sonrası tüm Türkiye'de iki haftalık 'kısmı kapanma' dönemi başlamıştı.

SON GELEN VERİLER KORKUTUYOR

'Kısmı kapanma' uygulamasıyla birlikte vaka ve vefat sayısında azalma amaçlansa da son gelen veriler endişeleri artırdı.

VEFAT SAYISI İLK KEZ 300'ÜN ÜZERİNDE

Türkiye'de özellikle son 1 haftadır vaka sayıları ortalama 60 binin üzerinde seyrederken, son 24 saatte 318 kişi hayatını kaybetti.

Vefat sayısının da ilk kez 300'lü rakamları aşmasıyla tablo daha da kötüleşirken 'tam kapanma' iddiaları yeniden gündeme geldi.

'TAM KAPANMA' İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

'Kısmı kapanma'ın yeterli olmadığını belirten Profesör Doktor Osman Müftüoğlu, Hürriyet gazetesindeki bugünkü yazısında önlemlerin hemen ve acilen daha sıkılaştırılması gerektiğini belirtti.

'DAHA ÇOK KAPANMAK ZORUNDAYIZ'

Son gelen tabloların kötü gidişatı gözler önüne serdiğini söyleyen Müftüoğlu, daha da çok kapanmak zorunda olduğumuzu belirterek; hemen, yarından itibaren çok daha sıkı ve 'tam kapanma'ya yakın önlemlerin alınması gerektiğini yazdı.

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ERDOĞAN DA UYARMIŞTI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da "İki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir." ifadelerini kullanmıştı.

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