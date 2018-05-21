KADIN

Vegan ve vejetaryenlere sperm uyarısı

Betül Kurucu Betül Kurucu
KISIRLIK HABERLERİ  | 21.05.2018 13:45 | Son Güncelleme

Sperm morfolojisini bozan sebeplere bir yenisi daha eklendi! Hayati öneme sahip olan taurin (taurine) eksikliği spermleri deforme ederek kısırlığa neden oluyor. Taurin hayvansal gıda kaynaklı olduğu için vegan ve vejetaryenler risk altında.

Vegan ve vejetaryenlere sperm uyarısı

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, bu konuda önemli bilgiler verdi:

“Yeni bilimsel çalışmalara göre, taurin eksikliği olan erkeklerde kısırlık problemi daha sık görülüyor. Fareler üzerinde yapılan araştırmada, taurin eksikliğinin sperm kuyruklarında şekil bozukluğu meydana gelmesine neden olduğu ve anormal kuyruklu spermlerin yumurtaya ulaşıp, dölleme yapamadığı bulundu.

iStock-882358758

Ancak, et ve baklagillerde bulunan taurin takviyesi yapıldığında, spermlerin yüzmesini sağlayan kuyruklarının normale döndüğü gözlendi.

Kaç erkekte taurin eksikliği olduğundan emin olamayız ama anksiyetesi olan, obez, gut hastası veya böbrek yetmezliği olan erkeklerde daha düşük seviyelerde olduğu bilinmektedir.

Vegan ve vejetaryenler daha büyük risk altındadırlar. Çünkü taurin için ana kaynak ettir.

1

Bununla birlikte vücut kendi desteğini kendi sağlayabilir ama yeterince baklagil, kuruyemiş tüketmek şartıyla. Bu amino asit aynı zamanda anne sütünde de bulunur ve bazı enerji içeceklerine de eklenmiştir.”

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Taurin Taurin eksikliği sperm

En Çok Okunan Haberler

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

Sussex Düşesi Meghan Markle artık bunları yapamayacak

Sussex Düşesi Meghan Markle artık bunları yapamayacak

Demir eksiliğinin 10 belirtisi

Demir eksiliğinin 10 belirtisi

Gözaltı torbalarınızdan kurtulmanın en basit yolu

Gözaltı torbalarınızdan kurtulmanın en basit yolu

Dış gebelikte erken teşhis hayat kurtarır!

Dış gebelikte erken teşhis hayat kurtarır!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kısırlık tedavisi hakkında bilinmesi gereken 7 önemli nokta

Kısırlık tedavisi hakkında bilinmesi gereken 7 önemli nokta

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.