Veganlara burun uyarısı

Op. Dr. İbrahim Alper Aksakal, burun estetiği yaptırmayı düşünen vegan ve vejetaryenlerin ameliyat konusunda acele etmemeleri gerektiğini söyledi. Hayatından hayvansal gıdaları çıkaranların burnunu şekillendirmenin zor olduğunu belirten Aksakal, "Burundaki kıkırdak yapıyı sağlamlaştırmak için destekleyici haplar kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Ve bu haplara ameliyat tarihinden 4 hafta önce başlanması gerekiyor" dedi.

Op. Dr. İbrahim Alper Aksakal, başarılı bir burun ameliyatı için güçlü kıkırdak yapısına sahip olmak gerektiğini ve bunun ancak hayvansal gıdaların tüketimi ya da güçlendirici ilaç tedavisiyle mümkün olduğunu söyledi.

"Güçsüz kıkırdağı şekillendirmek zor"

Op. Dr. İbrahim Alper Aksakal, et tüketimi ile burun ameliyatları arasındaki ilişkiyi şöyle açıkladı:

"Burunda şekillendirilmesi gereken iki önemli anatomik yapı vardır. Bunlardan biri kemik yapı, diğeri ise kıkırdak yapıdır. Güçlü kıkırdakları olan burunları şekillendirmek bizler için çok daha kolay. Ancak güçsüz kıkırdaklı hastalarda kıkırdağı şekillendirmek zor, güçlendirmek ise maalesef pek mümkün değil. Geriye doğru araştırma yaptığımızda güçsüz kıkırdağı olan kişilerin vegan ya da vejetaryen kişiler olduğunu fark ettik. Sadece hayvansal gıdalarda olan ‘kondroitin sülfat’ adlı madddenin vücutta eksik olması ve takviye edici gıdalarla bu eksikliklerin tamamlanmaması eklem ağrılarına yol açtığı gibi kıkırdaklarda aşınmaya ve iyileşmemeye de neden olur. Kondroitin sülfat, kıkırdak yapının temel taşıdır. Ve sadece hayvansal gıdalarda mevcuttur.”