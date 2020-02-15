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Venedik'te deve kuşlarıyla gezen adama 2 gün uzaklaştırma ve 400 euro ceza

15.02.2020 16:01 | Son Güncelleme

İtalya'nın turistik kentlerinden Venedik'te deve kuşlarını yürüyüşe çıkaran Slovenyalı bir adama 400 euro para cezası verildi ve kente girişi iki günlüğüne yasaklandı. Slovenya'da bir hayvan çiftliği işleten Kmetija Cetin ve bir arkadaşı, geçen Perşembe günü yanlarına iki deve kuşunu da alarak trenle Venedik'e gittikten sonra deve kuşlarıyla fotoğraf ve videolarını sosyal medyada paylaşmıştı.

Venedik'te deve kuşlarıyla gezen adama 2 gün uzaklaştırma ve 400 euro ceza

İtalya'nın turistik kentlerinden Venedik'te deve kuşlarını yürüyüşe çıkaran Slovenyalı bir adama 400 euro para cezası verildi ve 2 gün kente girişi yasaklandı.

Yerel basındaki haberlere göre Slovenya'da bir hayvan çiftliği işleten Kmetija Cetin ve bir arkadaşı, geçen Perşembe günü yanlarına iki deve kuşunu da alarak trenle Venedik'e gitti.

Venedik sokaklarında dolaşırken görülen deve kuşlarının görüntüleri sosyal medyada yayıldı ve güvenlik güçlerine çok sayıda ihbar yapıldı.

Şikayetler üzerine Cetin ve deve kuşlarını bulan güvenlik güçleri, bu sıra dışı turist kafilesine tren istasyonuna kadar eşlik etti.

Hayvanların sahibi Cetin'e 400 euro para cezası ve Venedik'ten 2 gün uzaklaştırma cezası da verildi.

Kmetija Cetin, Nina ve Nande isimli Güney Amerika kökenli "nandu" tipi deve kuşlarıyla tren yolculuğunun ve Venedik gezilerinin görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

https://www.facebook.com/simona.cetin.9/videos/600019630732931/

Cetin Facebook sayfasında, Nina ve Nandes'in Venedik yolculuğunun başladığı tren istasyonundan, trenin içinden ve Venedik sokaklarından fotoğraflarını ve videolarını yayımladı.

Venedik'ten "kovulduktan" sonra da sosyal medyada maceralarını anlatmayı sürdüren Cetin, İtalyan basınında kendileriyle ilgili çıkan haberleri de "İtalyanlar bizden bahsediyor" gibi yorumlarla paylaştı.

Deve kuşları

Cetin, Corriere del Veneto gazetesine yaptığı açıklamada da, hayvanlarıyla daha önce de çok sayıda gezi yaptıklarını, hayvanları trenin yanı sıra gemiye ve sıcak hava balonuna da bindirdiklerini anlattı.

Cetin, bu yolculuklarda hayvanların rahat etmesi için gerekli önlemleri aldıklarını iddia etti.

https://www.facebook.com/watch/?v=456233755011213

Slovenya'nın yanı sıra Avusturya ve Hırvatistan gibi ülkelere de gittiklerini anlatan Cetin, insanların kendilerine hep olumlu yaklaştığını ve daha önce hiç ceza almadıklarını söyledi.

Venedik'in de aralarında yer aldığı birçok turistik İtalyan kenti, "toplumun huzurunu bozan" davranış biçimlerine yaptırım uyguluyor.

Venedik'te geçen yaz Rialto Köprüsü altında seyyar ocakta kahve pişiren iki Alman turist de 950 euro para cezasına çarptırılmış ve kentten uzaklaştırılmıştı.

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