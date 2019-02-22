Venezuela askerlerinin açtığı ateş sonucu ölenlerin sayısı 2’ye çıktı

Venezuela’da askerlerin insani yardımların ülkeye girişini destekleyen halkın üzerine ateş açması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 2’ye yükseldi.

Venezuela-Brezilya sınırından birkaç kilometre ötede Bolvar eyaletine bağlı Gran Sabana kentinde muhalif Francisco de Yuruan yerlileri ile ordu kuvvetlerinin karşı karşıya gelmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi. Askerlerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren ikinci kişinin Rolando Garca olduğu açıklandı.

Olay, ABD’nin yarın insani yardımların ülkeye girişinde yaşanacak herhangi bir olaydan Venezuela Silahlı Kuvvetlerinin sorumlu tutulacağı açıklamasından kısa bir süre sonra meydana geldi. Trump hükümeti, insani yardımın Venezuela’ya girişi sırasında ordunun şiddete neden olması durumunda "daha fazla yaptırım" uyarısı yapmıştı. Yardımın geçişine izin verilmesi durumunda ise “ödüllendirme" sözü verilmişti.

ABD 191 ton insanı yardım gönderdi

ABD, Venezuela için 191 tonluk ek insani yardımı C-130 ve C-17 askeri kargo uçakları ile Kolombiya sınırındaki Ccuta şehrine gönderdi. Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, yarından itibaren toplanan insani yardımları Venezuela’ya sokmaya çalışacak.