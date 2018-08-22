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Venezuela'da 7.3 büyüklüğünde deprem! Dehşet anları kameraya böyle yansıdı!

DÜNYA HABERLERİ  | 22.08.2018 00:57 | Son Güncelleme

Venezuela 7.3 şiddetinde depremle sarsıldıABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Venezuela'nın kuzeydoğu sahilini vuran ve başkent Caracas'tan da hissedilen depremin 7.3 şiddetinde olduğunu açıkladı. Venezuela İçişleri Bakanı, ilk belirlemelere göre depremde can kaybı olmadığını, ancak yaralıların ve maddi hasarın meydana geldiğini açıkladı. Dehşet anları ise vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumundan (USGS) yapılan açıklamada, Venezuela'nın kuzeydoğu sahilini vuran ve başkent Caracas'tan da hissedilen depremin 7.3 şiddetinde olduğu belirtildi.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Venezuela İçişleri Bakanı Néstor Luis Reverol, ilk belirlemelere göre depremde can kaybı olmadığını, ancak yaralıların ve maddi hasarın meydana geldiğini bildirdi.

USGS, depremin merkez üssünün, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Yaguaraparo kentinin 20 kilometre kuzeybatısı olduğunu ve yerin yaklaşık 123 kilometre altında meydana geldiğini kaydetti.

BİNALARIN 7'İNCİ KATINDA BİLE HİSSEDİLDİ

Caracas'ta yaşayan ve Amerikan medyasına açıklama yapan bazı kişiler, depremin yaklaşık 1 dakika boyunca sürdüğünü ve binaların 7. katında dahi hissedildiğini anlattı.

Olayla ilgili yerel medyaya açıklama yapan Venezuela İçişleri Bakanı Néstor Luis Reverol, ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığını, ancak yaralıların ve maddi hasarın meydana geldiğini belirtti. Bakan Reverol, depremle ilgili güncel bilgi vereceklerini, bu süreçte vatandaşlardan sakin olmalarını istedi.

DEPREM ANI VATANDAŞLAR TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

Venezuella'da meydana gelen deprem anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde insanların büyük panik içerisinde depremden korunmaya çalıştıkları görüldü.

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BİR DEPREM DE VANUATU'DA

Venezuela'da yaşanan depremden yaklaşık 1 saat sonra Büyük Okyanus'taki Vanuatu'nun 76 kilometre doğusunda da 6.7 büyüklüğünde başka bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntıda can veya mal kaybı olup olmadığı hakkında bir açıklama yapılmadı.

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