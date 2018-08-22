Venezuela'da 7.3 büyüklüğünde deprem! Dehşet anları kameraya böyle yansıdı!

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumundan (USGS) yapılan açıklamada, Venezuela'nın kuzeydoğu sahilini vuran ve başkent Caracas'tan da hissedilen depremin 7.3 şiddetinde olduğu belirtildi.
Venezuela İçişleri Bakanı Néstor Luis Reverol, ilk belirlemelere göre depremde can kaybı olmadığını, ancak yaralıların ve maddi hasarın meydana geldiğini bildirdi.
USGS, depremin merkez üssünün, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Yaguaraparo kentinin 20 kilometre kuzeybatısı olduğunu ve yerin yaklaşık 123 kilometre altında meydana geldiğini kaydetti.
Caracas'ta yaşayan ve Amerikan medyasına açıklama yapan bazı kişiler, depremin yaklaşık 1 dakika boyunca sürdüğünü ve binaların 7. katında dahi hissedildiğini anlattı.
Olayla ilgili yerel medyaya açıklama yapan Venezuela İçişleri Bakanı Néstor Luis Reverol, ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığını, ancak yaralıların ve maddi hasarın meydana geldiğini belirtti. Bakan Reverol, depremle ilgili güncel bilgi vereceklerini, bu süreçte vatandaşlardan sakin olmalarını istedi.
Venezuella'da meydana gelen deprem anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde insanların büyük panik içerisinde depremden korunmaya çalıştıkları görüldü.
Venezuela'da yaşanan depremden yaklaşık 1 saat sonra Büyük Okyanus'taki Vanuatu'nun 76 kilometre doğusunda da 6.7 büyüklüğünde başka bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntıda can veya mal kaybı olup olmadığı hakkında bir açıklama yapılmadı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın başı dertte! Trump'ın eski avukatı Michael Cohen FBI'ya her şeyi itiraf etti!
Türkiye harekete geçmişti! Rusya'dan resmi açıklama geldi!
TSK'dan son dakika açıklaması!
Tunceli'de patlama!
Muğla'nın Fethiye ilçesinde akılalmaz ihmal! Minik Kaan'ın bacakları, havuzda vakum borusuna sıkıştı
Bu fotoğraf bugün çekildi! Her yer beyaza büründü
'Abdullah Gül haindir' tartışmasına Saadet Partisi de katıldı!
Anaokulu öğretmenini 'çok çekicisin' deyip işten attılar!
AK Partili Mehmet Özhaseki: Bazılarını partiden attık!
'Acemi kasaplar' hastanelik oldu
Okuyucu Yorumları 1 yorum