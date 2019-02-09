HABER

Venezuela'da mahkemeden muhaliflerin 'geçiş hükümeti' tasarısı için 'yok hükmünde' kararı

DÜNYA HABERLERİ  | 09.02.2019 07:14 | Son Güncelleme

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi'nden, (TSJ) muhaliflerin elindeki Ulusal Meclis'in üzerinde çalıştığı geçiş hükümeti yasa tasarısının yok hükmünde olduğunu açıklandı.

Venezuela'da mahkemeden muhaliflerin 'geçiş hükümeti' tasarısı için 'yok hükmünde' kararı

TSJ'den, hali hazırda yetkisi bulunmayan muhalif Ulusal Meclis'te ele alınan ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun bu unvanının her 30 günde yenilenmesini de içeren düzenlemeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Ulusal Meclis'in üzerinde çalıştığı geçiş hükümeti yasa tasarısının Venezuela anayasası ile çeliştiğine yer verilen açıklamada tasarının yok hükmünde olduğu belirtildi.

Açıklamada, TSJ'nin konuyla ilgilenen Anayasa Mahkemesi Başkanı Juan Jose Mendoza'nın, kendini geçici devlet başkanı ilan ederek "güç gaspettiği, darbeye teşebbüs ettiği ve ülkeyi istikrarsızlaştırmak istediği" gerekçesi ile Guaido'yu Başsavcılığa ihbar ettiği bilgisi de paylaşıldı.

Guiado'yu geçici devlet başkanı olarak atayan ve hali hazırda yetkisi bulunmayan Ulusal Meclis, bu kararın anayasaya uygun olarak alındığını savunmasına rağmen, halen atıfta bulundukları yasanın gereği olan ülkeyi 30 günde seçime götürme şartını yerine getiremedi. Ulusal Meclis bu duruma rağmen, son tartışmalara neden olan tasarı ile Guaido'nun ilan etmesi gereken seçimleri 12 aya kadar uzatmayı planlıyor.

Kaynak: AA

PARTNER Rahat diye giyiyoruz ama... Rahat diye giyiyoruz ama...
İzmir: Tarımın Kalbi Bu Fuarda Atıyorİzmir: Tarımın Kalbi Bu Fuarda Atıyor
Venezuela: Siyasi Meşruiyet İçin Uluslararası Tanınırlık Yeterli mi?Venezuela: Siyasi Meşruiyet İçin Uluslararası Tanınırlık Yeterli mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Venezuela Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi

En Çok Okunan Haberler

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi!

Çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Saat 01.48-02.16 arası...

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Saat 01.48-02.16 arası...

Dünyanın her yerinde aranan isim Kayseri'de yakalandı

Dünyanın her yerinde aranan isim Kayseri'de yakalandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Kaşıkçı cinayetine son nokta: Suudi yetkililer önceden planladı

Kaşıkçı cinayetine son nokta: Suudi yetkililer önceden planladı

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suudi Arabistan'da idama mahkum edilmişti! Türkiye harekete geçti

Suudi Arabistan'da idama mahkum edilmişti! Türkiye harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hindistan’da çığ felaketi

Hindistan’da çığ felaketi

Interpol ve Europol'un kırmızı bültenle aradığı Rus terörist Kayseri'de yakalandı

Dünyanın her yerinde aranan isim Kayseri'de yakalandı

Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi

Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi

Trump: Türkiye'ye 'Bıraksanız iyi olur' dedim, bıraktılar

Trump: Türkiye'ye 'Bıraksanız iyi olur' dedim, bıraktılar

Prenses, cunta liderine rakip oldu!

Prenses, cunta liderine rakip oldu!

Flamengo futbol takımının tesislerinde yangın faciası! Çok sayıda ölü var

Ünlü futbol takımının antrenman tesisinde facia!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.