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Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.10.2018 13:59 | Son Güncelleme

Ekonominin serbest düşüşte olduğu petrol ülkesinde milyonlarca Venezuelalı hiper enflasyon, elektrik kesintileri, gıda ve ilaç kıtlığıyla boğuşuyor.

Maracaibo havzasında toprak altında "zenginlik" yatarken, halk elektrik kesintilerinden yiyecek taze et bulmakta güçlük çekiyor.

Hatta ölüler bile kesintilerden etkileniyor. Morglardaki cesetler, soğutma sistemlerini çalıştıracak elektrik olmadığı için çürüyor.

BBC muhabiri Vladimir Hernandez'in haberi.

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Venezuela ceset MORG bozuk et raflar boşaldı ekonomik kriz

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