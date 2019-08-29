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Venezuela'da Guaido'dan "gölge kabine" hamlesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 13:20 | Son Güncelleme

Kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, muhalif isimler Leopoldo Lopez ve Julio Borges'in dahil edildiği yeni kabinesinin ülkeyi seçimlere götürecek geçiş hükümeti görevi üstleneceğini savundu

Venezuela'da kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Juan Guaido, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu iktidardan indirme çabaları kapsamında "gölge kabine" oluşturdu.

Associated Press ajansının haberine göre, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Maduro'yu iktidardan indirmek amacıyla yürüttüğü kampanyalar kapsamında gölge kabine kurdu.

Meclis başkanı olarak ocak ayından bu yana devlet başkanlığı yetkilerinin kendisinde olduğunu iddia eden Guaido, Maduro'nun geçen yıl yaptığı seçimlerin hileli olduğunu belirtti. Guaido, muhalif isimler Leopoldo Lopez ve Julio Borges'in dahil edildiği yeni kabinesinin ülkeyi seçimlere götürecek bir geçiş hükümeti görevi üstleneceğini savundu.

Haberde, Guaido'nun, 30 Nisan'daki başarısız kalkışmadan bu yana Caracas'ta İspanyol büyükelçinin evinde yaşayan siyasi akıl hocası Lopez'den genel koordinatör olmasını istediği aktarıldı.

Kolombiya'da sürgünde olan Borges'in Guaido'nun kabinesinde dışişleri bakanlığı görevini üstleneceği, diğer kabine üyelerinin de ekonomik gelişmeler, varlıkların geri kazanılması ve insan hakları gibi alanlardan sorumlu olacakları kaydedildi.

ABD'li üst düzey bir güvenlik yetkilisi de Venezuela'da devam eden siyasi kriz için en iyisinin bölgesel çözüm olacağını söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Batı Yarımküre Direktörü Mauricio Claver-Carone, TVN News Panama kanalına, "Lima Grubunu destekliyoruz çünkü Venezuela için en iyi çözümün bölgesel olması gerektiğini düşünüyoruz. Temas grubu iyi niyetli olabilir ama biz Venezuela'nın Avrupa merkezli bir çözüme ihtiyacı olduğuna inanmıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Maduro yönetiminin üst düzey yetkililerine ve bazı hükümet birimlerine yaptırımlar dahil diplomatik ve ekonomik tedbirlere başvuruyor.

- Venezuela'daki gelişmeler

Geçen yıldan bu yana ağır ekonomik krizin yanı sıra siyasi çalkantıların yaşandığı Venezuela'da muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, 23 Ocak'ta kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Guaido ile partisinin ev hapsindeki eski lideri Leopoldo Lopez, 30 Nisan'da bir grup askerle Maduro hükümetini devirmek üzere halkı sokağa çağırmıştı.

Muhalifler bu çağrı üzerine birçok kentte sokağa çıkmış, protestolar daha sonra belirli bölgelerde şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda, Lopez önce Şili ardından da İspanya Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Norveç'in ara buluculuğunda, Venezuelalı hükümet ve muhalefet temsilcileri arasında yürütülen görüşmeler ise ağustos ayı başında Maduro yönetimi tarafından askıya alınmıştı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), son yıllarda ekonomik ve siyasi buhranın yaşandığı Venezuela'da ülkesini terk edenlerin sayısının 4 milyona çıktığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Juan Guaido Venezuela Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

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