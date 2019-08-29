Kolombiya'da sürgünde olan Borges'in Guaido'nun kabinesinde dışişleri bakanlığı görevini üstleneceği, diğer kabine üyelerinin de ekonomik gelişmeler, varlıkların geri kazanılması ve insan hakları gibi alanlardan sorumlu olacakları kaydedildi.

Meclis başkanı olarak ocak ayından bu yana devlet başkanlığı yetkilerinin kendisinde olduğunu iddia eden Guaido, Maduro'nun geçen yıl yaptığı seçimlerin hileli olduğunu belirtti. Guaido, muhalif isimler Leopoldo Lopez ve Julio Borges'in dahil edildiği yeni kabinesinin ülkeyi seçimlere götürecek bir geçiş hükümeti görevi üstleneceğini savundu.

Venezuela'da kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Juan Guaido, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu iktidardan indirme çabaları kapsamında "gölge kabine" oluşturdu.

ABD'li üst düzey bir güvenlik yetkilisi de Venezuela'da devam eden siyasi kriz için en iyisinin bölgesel çözüm olacağını söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Batı Yarımküre Direktörü Mauricio Claver-Carone, TVN News Panama kanalına, "Lima Grubunu destekliyoruz çünkü Venezuela için en iyi çözümün bölgesel olması gerektiğini düşünüyoruz. Temas grubu iyi niyetli olabilir ama biz Venezuela'nın Avrupa merkezli bir çözüme ihtiyacı olduğuna inanmıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Maduro yönetiminin üst düzey yetkililerine ve bazı hükümet birimlerine yaptırımlar dahil diplomatik ve ekonomik tedbirlere başvuruyor.

- Venezuela'daki gelişmeler

Geçen yıldan bu yana ağır ekonomik krizin yanı sıra siyasi çalkantıların yaşandığı Venezuela'da muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, 23 Ocak'ta kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Guaido ile partisinin ev hapsindeki eski lideri Leopoldo Lopez, 30 Nisan'da bir grup askerle Maduro hükümetini devirmek üzere halkı sokağa çağırmıştı.