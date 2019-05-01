- Venezuela'daki darbe girişimi

CARACAS (AA) - Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Venezuela'daki darbe girişimine desteğini bir kez daha dile getirdi.

Bolsonaro, Venezuela'daki durumla ilgili Kabinesinde yer alan bakanlar ve askeri liderlerle görüşmesinin ardından basına yaptığı açıklamada, Venezuela'da kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun "ülkesinde özgürlük için mücadele eden vatansever ve demokratik ruha sahip" olduğunu ve "ülkesinde yenilmediğini" söyledi.

Maduro'nun askeri yapısının "güvensiz" olduğunu savunan Jair Bolsonaro ayrıca, Venezuela silahlı kuvvetleri içinde "çatlak" olduğuna dair bir istihbarat olduğunu dile getirdi.

Bolsonaro, Venezuela'da dün sabah saatlerinde yapılan darbe girişiminin "demokratik bir geçiş süreci" olduğunu savunmuştu.

Brezilya Devlet Başkanı, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Brezilya, Venezuela'daki durumu yakından takip ediyor ve komşu ülkedeki demokratik geçiş sürecine olan desteğini yineliyor. Brezilya, Venezuela halkının, Başkan Juan Guaido'nun ve Venezuelalıların özgürlüğünden yanadır." ifadesini kullanmıştı.