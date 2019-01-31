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Muhalif liderden 'darbe' itirafı

31.01.2019 10:12 | Son Güncelleme

Venezuelalı muhalif lider Juan Guaidó, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun devrilmesine destek almak için Ordu'yla gizli görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Muhalif liderden 'darbe' itirafı

Bu açıklamayı, New York Times gazetesinde yayımlanan makalesinde yapan Guaidó bu ay başında kendisini ülkenin geçici lideri ilan etmiş ve giderek gerginleşen bir iktidar mücadelesi başlatkmıştı.

Rusya, Çin ve Türkiye Maduro'ya destek vermeye devam ederken, ABD ve bazı Latin Amerika ülkeleri Guaidó'yu ülkenin meşru lideri olarak tanıdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'de paylaştığı mesajda Guaidó ile görüştüğünü ve "devlet başkanlığını tarihi bir şekilde üstlenmesine" destek verdiğini söyledi. Trump ayrıca "Özgürlük mücadelesi başladı!! dedi.

Ekonomik sorunlar nedeniyle üç milyon kişi ülkeyi terk ederken, son haftalarda ülkedeki şiddet olaylarında bir artış oldu.

Maduro'nun ikinci dönemine başladığı 10 Ocak'tan bu yana ülke çapında gösteriler düzenlendi. Madoru, geçen yıl çok sayıda muhalif adayın seçime girmesinin engellendiği ya da hapse atıldığı tartışmalı bir oylamayla seçilmişti.

GUAIDO NEW YORK TIMES'TA NE YAZDI?

Muhalif lider New York Times'taki makalesinde "Silahlı kuvvetler ve güvenlik güçleri üyeleriyle gizli toplantılarımız oldu. Ordu'nun Maduro'dan desteğini çekmesi hükümet değişiminde hayati önemde ve silahlı kuvvetlerin çoğunluğu, ülkenin son dönemde çektiği sancıların katlanılamaz olduğunda hemfikir." dedi.

Makalede ayrıca, muhalefetin "insanlığa karşı suçlardan hüküm giymemiş" bütün silahlı kuvvetler üyelerine af önerdiği belirtildi.

Juan Guaidó Ulusal Meclis'in Başkanı olarak, Venezuela Anayasası'nın devlet başkanının gayrımeşru olduğu durumlarda, kendisini geçici devlet başkanı atama yetkisi verdiğini söylüyor.

Ancak Venezuela Yüksek Mahkemesi Juan Guaidó'nun ülkeden çıkışını yasakladı ve banka hesaplarını dondurdu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Rus Haber Ajansı RIA Novosti7ye yaptığı açıklamada, muhalefetle görüşme yapmaya hazır olduğunu söylemişti.

Maduro ültimatom ya da şantajı kabul etmeyeceğini vurgulamış ve Venezuela Ordusu'nun desteğinin arkasında olduğunu, taraf değiştirenleri ise darbe tezgahlamakla suçlamıştı.

KRİZE SON TEPKİLER NE?

ABD ve 20'den fazla ülke Guaidó'ya destek verdi.

Washington, Pazartesi günü Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya ambargol koymuştu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da Twitter'da işletmelere yönelik yaptığı açıklamada "Maduro mafyası tarafından halktan çalınan altın, petrol ve diğer Venezuela varlıklarına el sürmemeleri" çağrısında bulunmuştu.

Maduro'ya Rusya, Çin ve Türkiye destek veriyor.

Rus yetkililer, Maduro'nun korunması için bu ülkeye paralı askerler gönderildiği iddiasını reddetti.

Bu arada Meksika ve Uruguay, 7 Şubat'ta Uruguay'ın başkenti Montevideo'da, krizi almak üzere bir "tarafsız ülkeler" konferansı yapılmasının planlandığını açıkladı.

ABD'li yetkililer daha önce, Venezuela'daki krizin çözümü için "tüm seçeneklerin masada" olduğunu söylemişti.

Ancak Kanada dahil 14 ülkeden oluşan Lima Grubu ülkeleri krize barışçıl bir çözüm bulunsması çağrısı yaptı ve ülkeye herhangi bir askeri müdahaleye karşı olduklarını vurguladılar.

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela guaido muhalif Maduro

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