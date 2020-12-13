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  4. Venezuela’nın doğu kıyılarında 11 göçmenin cansız bedeni bulundu

Venezuela’nın doğu kıyılarında 11 göçmenin cansız bedeni bulundu

13.12.2020 23:18 | Son Güncelleme:
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Trinidad ve Tobago Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, Venezuela’dan Trinidad ve Tobago’ya seyahat ettiği düşünülen 11 kişinin Venezuela’nın doğu kıyılarında cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.Venezuela’daki ekonomik krizinden, işsizlikten ve temel kamu hizmetlerinin eksikliğinden Trinidad ve Tobago’ya kaçışlar devam ederken, Venezuela’nın doğu kıyılarında 11 göçmenin cansız bedeni bulundu.

Trinidad ve Tobago Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, Venezuela’dan Trinidad ve Tobago’ya seyahat ettiği düşünülen 11 kişinin Venezuela’nın doğu kıyılarında cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.
Venezuela’daki ekonomik krizinden, işsizlikten ve temel kamu hizmetlerinin eksikliğinden Trinidad ve Tobago’ya kaçışlar devam ederken, Venezuela’nın doğu kıyılarında 11 göçmenin cansız bedeni bulundu. Trinidad ve Tobago Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, Venezuela’dan Trinidad ve Tobago’ya seyahat ettiğine inanılan 11 kişinin Venezuela’nın sahil kasabası Guiria yakınlarında cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.
Açıklamada, bulunan 11 cesedin 6 Aralık’ta Sucre eyaletinin kuzeydoğusundaki Guiria kasabasından çıkan ve 20’den fazla kişinin bulunduğu bir tekneyle bağlantılı olabileceğini öne sürüldü.
Venezuela’dan ise olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Düzensiz göçmenler, genellikle sınırlı yakıt ve yiyecek tedarikiyle kapasitelerinin üzerinde küçük teknelerde seyahat ediyor. Geçen yıl Venezuela’dan Trinidad ve Tobago’ya doğru yola çıkan en az iki tekne denizde kaybolmuştu.

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