Venezuela'nın İngiltere'deki 1,8 milyar dolarlık altın rezervini bloke eden karar bozuldu

Venezuela'nın İngiltere Merkez Bankası'nda tuttuğu 1,8 milyar dolarlık altınını geri alabilmesi olasılığı belirdi. Londra'daki Temyiz Mahkemesi, Yüksek Mahkeme'nin altınları bloke eden kararını bozdu ve davayı ticaret mahkemesine sevk etti.

Yüksek Mahkeme, Temmuz'da İngiltere hükümetinin muhalefet lideri Juan Guaido'yu, "Venezuela'nın anayasal geçici lideri" olarak tanıması nedeniyle Merkez Bankası'nın, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu destekleyen Venezuela Merkez Bankası'na iade edilemeyeceğine hükmetmişti.

Venezuela Merkez Bankası, bu rezervin satışından elde edilecek parayı koronavirüsle mücadele programı için kullanacağını söylüyor.

Dava ticaret mahkemesinde görülecek

Temyiz Mahkemesi'nin dün aldığı karar uyarınca dava, ticaret mahkemesinde yeniden görülecek. Dava sürecinde İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan mütalaa istenecek.

Mahkeme, İngiltere Hükümeti'nin Guaido'yu devlet başkanı olarak tanımasına karşın, Maduro'yu devlet başkanlığı yetkilerinin tamamını ya da bir kısmını fiilen kullanan bir kişi olarak kabul edip etmediği sorusunun yanıtını arayacak.