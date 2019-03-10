Venezuela'ya giden yardım kamyonlarını Maduro yaktırmamış

NYT ayrıca, yanan kamyonlarda, ABD'nin iddia ettiği gibi hastanelerde kullanılacak ilaçlar değil sadece yüz maskesi ve eldiven gibi tıbbi hijyenik malzemelerin bulunduğu bilgisini de paylaştı.

Daha önce hiç yayınlanmamış yeni videolara ulaşan ve görüntü incelemesi yapan NYT, Venezuela'daki Maduro muhaliflerinin ve ABD yetkililerinin "Maduro'nun emriyle sınırdaki yardım kamyonlarının yakıldığı" iddiasının doğru olmadığını yazdı.

- Yakılan yardım kamyonları

Venezuela muhalefetini destekleyen Kolombiya hükümeti, sınırda yanan kamyonlardan Maduro yönetimini sorumlu tutmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımıcı Mike Pence, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Florida Cumhuriyetçi Senatörü Marco Rubio başta olmak üzere aynı gün birçok Maduro muhalifi de gıda ve ilaç taşıdığı belirtilen yardım kamyonlarının Maduro'nun emriyle yakıldığını iddia etmişti.

Bolton, Twitter'dan Maduro'yu, "Venezuela halkına yönelik gıda ve ilaçları yaktırmakla" suçlarken, Rubio da "Maduro tarafından yakılan kamyonların her biri 20 ton yiyecek ve ilaç taşıyordu. Eğer uluslararası hukuk bir şey ifade ediyorsa bu suç için yüksek bir bedel ödemek zorundadır." ifadelerini kullanmıştı.

Sınırdaki olaylardan sonra Venezuela Devlet Başkanı Maduro da hükümetinin suçlanması için kamyonların sahte bir operasyonla yakıldığını savunarak, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque Marquez'i eleştirmiş ve Kolombiya ile ilişkileri resmen sonlandırdığını açıklamıştı.