Venüs retrosunda ne yapılmaz? Venüs Retrosu'nda yapılmaması gerekenler

Astrolojiye birçok insan ilgi duyar. Astrolojiye göre gökyüzünde gerçekleşen olaylar ise insan hayatı üzerinde belli etkilere sahiptir. Bu düşünceden yola çıkıldığında Venüs retrosu sürecinin ne olduğu ve neleri etkileyeceği gibi unsurlar merak konusu olur. Astrolojik hareketler söz konusu olduğunda Venüs retrosu, ikili ilişkiler, aile ilişkileri, arkadaşlık ilişkileri vb. sosyal ilişkiler gibi konularda ortaya çıkan değişim ve dönüşümleri kapsamaktadır.

Venüs retrosu nedir?

Aşk gezegeni olarak da bilinen Venüs’ün retro hareketi, günlük hayatı etkileyen önemli olaylar arasında yer alır. Venüs retrosu, Dünya’dan bakıldığında Venüs gezegeninin geriye doğru hareket ediyormuş gibi gözükmesidir. Astrolojide retro olarak tanımlanan bu hareket aslında Venüs ve Dünya'nın yörünge farklılıklarından dolayı ortaya çıkan bir göz yanılmasıdır.

Venüs retrosunda yapılmaması gerekenler

Astrolojiye ilgi duyan ve bu konu çerçevesinde hayatını düzenlemek isteyen kişilerin merakla beklediği Venüs retrosu 2025 yılında Koç burcunda başlayıp, Balık burcuna doğru geri hareket edecektir. Venüs retrosunun 2025 yılındaki tarihlerine bakıldığında bu olayın 1 Mart – 12 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleşeceği bilinmektedir.

Venüs retrosu gerçekleşirken kişilerin aşk ilişkileri, aile hayatları, arkadaşlıkları ve diğer sosyal bağları belirgin ölçüde etkilenir. Bu dönemde maddi ve manevi anlamda her konu sorgulanabilir. Bu konulara özel ilgi ve odak gerektirebilir. Venüs retrosunda mevcut ikili ilişkilerdeki süreçler ile eski ilişkilerle ilgili konular, ailevi ilişkiler ve arkadaşlık ilişkileriyle ilgili olan konular gündeme gelebilir.

Venüs retrosunda yapılmaması gerekenler arasında ilk olarak ilişkilerle ilgili ani kararlar alınmaması gerektiğidir. Bu dönem içerisinde yeni bir ilişki, ayrılık, barışma ya da kavuşma gibi konularda gerektiğince yavaş ve mantıklı kararlar alınmalıdır. Finansal konularda ise bu süreçte yapılan harcamalara dikkat edilmelidir. Bir anda ortaya çıkan finansal giderler konusunda kolay çözümler üretilmelidir. Bilhassa bu dönemde yatırım yapılması ve yeni bir işe başlanması önerilmez.

Venüs retrosunda kişilerin kendini sorgulaması, suçlaması ve hırpalaması gibi durumlardan kaçınmaları gerekir. Bu dönemde kişisel bakım ve yeteneklere odaklanılmalıdır.