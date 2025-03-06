KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Burçlar - Astroloji
  4. Venüs retrosunda ne yapılmaz? Venüs Retrosu'nda yapılmaması gerekenler

Venüs retrosunda ne yapılmaz? Venüs Retrosu'nda yapılmaması gerekenler

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
06.03.2025 19:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kişiler hayatlarında yeni bir şeylere başlamak için her zaman en uygun zamanları seçmeye çalışırlar. Bu noktada astrolojiye duyulan ilginin nedenlerinden birisi de budur. Ne yapılmalı ve ne yapılmamalı gibi sorulara cevap olarak uygulanan astroloji türüne “seçimsel astroloji” adı verilir. Buradaki esas konu kişilerin astrolojik hareketler kapsamında daha bilinçli hareket etmeleridir. Peki Venüs retrosunda ne yapılmaz?

Venüs retrosunda ne yapılmaz? Venüs Retrosu'nda yapılmaması gerekenler

Astrolojiye birçok insan ilgi duyar. Astrolojiye göre gökyüzünde gerçekleşen olaylar ise insan hayatı üzerinde belli etkilere sahiptir. Bu düşünceden yola çıkıldığında Venüs retrosu sürecinin ne olduğu ve neleri etkileyeceği gibi unsurlar merak konusu olur. Astrolojik hareketler söz konusu olduğunda Venüs retrosu, ikili ilişkiler, aile ilişkileri, arkadaşlık ilişkileri vb. sosyal ilişkiler gibi konularda ortaya çıkan değişim ve dönüşümleri kapsamaktadır.

Venüs retrosu nedir?

Aşk gezegeni olarak da bilinen Venüs’ün retro hareketi, günlük hayatı etkileyen önemli olaylar arasında yer alır. Venüs retrosu, Dünya’dan bakıldığında Venüs gezegeninin geriye doğru hareket ediyormuş gibi gözükmesidir. Astrolojide retro olarak tanımlanan bu hareket aslında Venüs ve Dünya'nın yörünge farklılıklarından dolayı ortaya çıkan bir göz yanılmasıdır.

Venüs retrosunda yapılmaması gerekenler

Astrolojiye ilgi duyan ve bu konu çerçevesinde hayatını düzenlemek isteyen kişilerin merakla beklediği Venüs retrosu 2025 yılında Koç burcunda başlayıp, Balık burcuna doğru geri hareket edecektir. Venüs retrosunun 2025 yılındaki tarihlerine bakıldığında bu olayın 1 Mart – 12 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleşeceği bilinmektedir.

Venüs retrosu gerçekleşirken kişilerin aşk ilişkileri, aile hayatları, arkadaşlıkları ve diğer sosyal bağları belirgin ölçüde etkilenir. Bu dönemde maddi ve manevi anlamda her konu sorgulanabilir. Bu konulara özel ilgi ve odak gerektirebilir. Venüs retrosunda mevcut ikili ilişkilerdeki süreçler ile eski ilişkilerle ilgili konular, ailevi ilişkiler ve arkadaşlık ilişkileriyle ilgili olan konular gündeme gelebilir.

Venüs retrosunda yapılmaması gerekenler arasında ilk olarak ilişkilerle ilgili ani kararlar alınmaması gerektiğidir. Bu dönem içerisinde yeni bir ilişki, ayrılık, barışma ya da kavuşma gibi konularda gerektiğince yavaş ve mantıklı kararlar alınmalıdır. Finansal konularda ise bu süreçte yapılan harcamalara dikkat edilmelidir. Bir anda ortaya çıkan finansal giderler konusunda kolay çözümler üretilmelidir. Bilhassa bu dönemde yatırım yapılması ve yeni bir işe başlanması önerilmez.

Venüs retrosunda kişilerin kendini sorgulaması, suçlaması ve hırpalaması gibi durumlardan kaçınmaları gerekir. Bu dönemde kişisel bakım ve yeteneklere odaklanılmalıdır.

Kuaföre gitmeden saçlarını şekillendir...Kuaföre gitmeden saçlarını şekillendir...
Porselen gibi ışıl ışıl bir cilt: ‘Glass skin’ trendi...Porselen gibi ışıl ışıl bir cilt: ‘Glass skin’ trendi...
Anahtar Kelimeler:
Venüs Astroloji
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.