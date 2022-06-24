Verdiği zararı tahmin bile edemezsiniz: Kalbinizi yavaş yavaş öldürüyor

“Ne yersen osun” diyen insanları dinleyerek büyüdük. Özellikle de abur cubur yememeleri gereken tüm o yağlı yiyeceklere düşkün insanlarla karşılaştıklarında. Pek çok insan sağlıksız yiyeceklerin farkında olsa da lezzetlerine yenik düşerek yemeyi tercih ediyor.

Kalbiniz için iyi olan yiyecekler, mevcut kalp rahatsızlıklarına yakalanma şansınızı azaltmanıza yardımcı olacak besinlerle doludur. Bu tür yiyecekler kan trigliseritlerinizi düşürür ve aynı zamanda vücudunuzun LDL/kötü kolesterolünü düşürürken aynı zamanda vücudunuzun kan basıncını düşürür. Bu tür yiyecekler ayrıca insüline duyarlılığınızı da artırır.

Bununla birlikte, kalp sağlığınıza dikkat ediyorsanız kesinlikle uzak durmanız gereken yiyecekler de var.

İŞLENMİŞ ŞARKÜTERİ ETLER

Uzmanlara göre pek çok nedenden dolayı şarküteri etlerinden uzak durmalısınız. Genel olarak sağlıklı beslenmeyi benimseyenlerin tercih etmediği bu yiyecekler vücudunuzda iç iltihaplanmaya neden olur. Sodyum nitrat içerdiğinden, daha az yağlı şarküteri etlerinin bile zararlı olduğu iddia ediliyor.

SOSİSLİ SANDVİÇ

Sosisli sandviçler lezzetli olsa da soğuk etlerle aynı nedenlerden dolayı kalbiniz için iyi değildir. Sosisli sandviç ve sosislerde yağ doygunluğu seviyesi oldukça yüksektir. Bununla birlikte, düşük yağ içerdiğini iddia eden seçenekler bile yüksek tansiyona neden olabilecek kadar tuz içerir.

TAVUK DÖNER

Süpermarket raflarında yer alan hazır tavuk ürünleri doymuş yağ ve sodyum ile paketlenir. Bu nedenle, uzmanlar tavuk yemeyi tamamen bırakmanızı önermese de evde kendi tavuğunuzu pişirmeyi tavsiye ediyorlar.

KETÇAP

Herkes, ketçap ve satın alınan diğer sosların çok yüksek seviyelerde şeker ve sodyum ile dolu olduğunu bilir. Bu, kalbinizin iyiliği için hiç iyi değil. Ketçap çok fazla sodyum içerdiğinden ketçaptan uzak durarak vücudunuza iyilik yapabilirsiniz.

BARBEKÜ SOSU

Barbekü sosunun, vücudunuz için ne kadar kötü olduğunu tahmin edemezsiniz. Barbekü sosu, ketçap ile aynı kategoriye girer. Barbekü sosu şişesinden sadece iki yemek kaşığı eklediğinizde tabağınıza yaklaşık 310 miligram sodyum ile doldurmuş olursunuz.

SOFRA TUZU

Aldığımız toplam sodyum miktarının yüzde 70'i restoranlardan yediğimiz veya paketli olarak aldığımız yiyeceklerden geliyor. Bu sodyumun yüzde 15'i doğal olarak farklı bileşenlerde bulunur. Bununla birlikte, kontrol edebileceğimiz sodyumun diğer %15'i yalnızca tuz yemekten kaynaklanmaktadır. Kalp sağlığınızı iyileştirmek için tuz tüketimini azaltın.

PATATES KIZARTMASI

Kalbiniz için kötü olanın sadece kızarmış tavuk olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. O lezzetli patates kızartması da kalbe hiç iyi gelmiyor. Çok fazla kızarmış patates yediğinizde, tip 2 diyabet olma riskiniz artar. Ayrıca hipertansiyonu da tetikleyebilir. Patates kızartması kalbinize ciddi zararlar verebilir.

PATATES CİPSİ

New York dergisinin yaptığı tıbbi bir araştırmaya göre; fazla patates cipsi yemenin, diğer yiyecekleri yemeye kıyasla aslında daha fazla kilo almaya yol açtığını buldu. Patates cipsi kırmızı etten, işlenmiş etten daha kötüdür. Patates cipsi lif bakımından çok düşüktür ve yeterli protein içermez. Bunun yerine kalp sağlığınız için kötü olan önde gelen bir sodyum kaynağıdırlar.

MEYVELİ SMOOTHIE

Pek çok insan sağlıklı olduğunu düşünerek smoothie'lere yönelir. Ancak meyveli smoothieler, içlerinde bulunan şeker miktarı nedeniyle sizin için iyi değildir.

MEYVELİ YOĞURT

Kapsamlı araştırmalara göre, aroma içeren yoğurtlar, aldığınız her porsiyon için altı çay kaşığına yakın veya hatta daha fazla şeker içerebilir. Kalbinizin iyiliği için, muhtemelen yoğurt alıp yerine biraz donmuş meyve koymak en iyisidir.

MARGARİN

Margarin, kalbinizin acı çekmesine neden oluyor. Doymuş yağların yanı sıra pek çok katkı maddesi içerir.

HAMUR İŞLERİ

İkramlık hamur işlerinin çok fazla şeker, yağ ve beyaz un içerdiği bilinmektedir. Ancak bu hamur işlerini yediğinizde, şüphesiz ki kalbinize zararlı trans yağlar göndermiş olacaksınız. Bu, genel olarak bu trans yağların kalbinizdeki iyi kolesterol seviyelerini azalttığı düşünüldüğünde, kalp hastalıklarına ve zayıf bir kalbe yol açabilir.

DONMUŞ GIDALAR

Şüphesiz, dondurulmuş yemekler çok pratiktir. Ancak bu sağlıklı oldukları anlamına gelmez. Bir ürün satın almadan önce, içindeki sodyum içeriğine iyi bakın, böylece kalbinizi neye koymak üzere olduğunuzu tam olarak anlayabilirsiniz. Dondurulmuş yemekler maalesef çok yüksek sodyum içeriğine sahiptir.

KIRMIZI ET

Beslenme uzmanlarına göre, iyi bir diyet düzenlerken her zaman bitki bazlı proteinli gıdaları tercih etmek daha güvenlidir. Kırmızı et sadece kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskinizi artıracaktır.

BEYAZ EKMEK

Pek çok kepekli tahıl, harika bir lif ve vitamin kaynağı olarak hizmet eder. Ancak beyaz ekmek bu besinlere hiçbir şekilde katkıda bulunmaz. Bunun yerine, yalnızca diyabet ve diğer kalp rahatsızlıklarına yol açar.

İŞLENMİŞ PİRİNÇ

İşlenmiş pirinç, kalbinize önemli ölçüde zarar verebilecek yiyecekler söz konusu olduğunda beyaz ekmeğin yanında kolayca üst sıralarda yer alır. Bunlar yüksek oranda işlenmiş karbonhidratlardır ve bunlar göbek yağında artışa neden olur. Ayrıca sizi diyabetin yanı sıra koroner hastalık geliştirme riskine de sokarlar. Aslında bu yüzden bunun yerine kahverengi pirinç yemeniz daha tavsiye edilir.



