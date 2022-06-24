HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Verdiği zararı tahmin bile edemezsiniz: Kalbinizi yavaş yavaş öldürüyor

Verdiği zararı tahmin bile edemezsiniz: Kalbinizi yavaş yavaş öldürüyor

24.06.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp sağlığı içi en önemli hususların başında beslenme gelir. Özellikle abur cubur, işlenmiş gıda, hamur işleri gibi lezzetli olsa da büyük zarar veren yiyecekler... Pek çok insan bilmesine rağmen bu yiyecekleri yemeye devam ediyor. Her gün tabağınıza koyduğunuz yemeklerin ne kadar sağlıklı olduğunu biliyor musunuz? Kalp sağlığınızı bir hastalığa yakalanmadan düşünmeniz sizin faydanıza olacaktır. Kalbinizi sağlıklı tutmak istiyorsanız bu yiyeceklerden uzak durmak isteyebilirsiniz.

Verdiği zararı tahmin bile edemezsiniz: Kalbinizi yavaş yavaş öldürüyor

“Ne yersen osun” diyen insanları dinleyerek büyüdük. Özellikle de abur cubur yememeleri gereken tüm o yağlı yiyeceklere düşkün insanlarla karşılaştıklarında. Pek çok insan sağlıksız yiyeceklerin farkında olsa da lezzetlerine yenik düşerek yemeyi tercih ediyor.

iStock-953674568

Kalbiniz için iyi olan yiyecekler, mevcut kalp rahatsızlıklarına yakalanma şansınızı azaltmanıza yardımcı olacak besinlerle doludur. Bu tür yiyecekler kan trigliseritlerinizi düşürür ve aynı zamanda vücudunuzun LDL/kötü kolesterolünü düşürürken aynı zamanda vücudunuzun kan basıncını düşürür. Bu tür yiyecekler ayrıca insüline duyarlılığınızı da artırır.

Bununla birlikte, kalp sağlığınıza dikkat ediyorsanız kesinlikle uzak durmanız gereken yiyecekler de var.

İŞLENMİŞ ŞARKÜTERİ ETLER

Uzmanlara göre pek çok nedenden dolayı şarküteri etlerinden uzak durmalısınız. Genel olarak sağlıklı beslenmeyi benimseyenlerin tercih etmediği bu yiyecekler vücudunuzda iç iltihaplanmaya neden olur. Sodyum nitrat içerdiğinden, daha az yağlı şarküteri etlerinin bile zararlı olduğu iddia ediliyor.

iStock-1124545171

SOSİSLİ SANDVİÇ

Sosisli sandviçler lezzetli olsa da soğuk etlerle aynı nedenlerden dolayı kalbiniz için iyi değildir. Sosisli sandviç ve sosislerde yağ doygunluğu seviyesi oldukça yüksektir. Bununla birlikte, düşük yağ içerdiğini iddia eden seçenekler bile yüksek tansiyona neden olabilecek kadar tuz içerir.

iStock-476512570

TAVUK DÖNER

Süpermarket raflarında yer alan hazır tavuk ürünleri doymuş yağ ve sodyum ile paketlenir. Bu nedenle, uzmanlar tavuk yemeyi tamamen bırakmanızı önermese de evde kendi tavuğunuzu pişirmeyi tavsiye ediyorlar.

iStock-534532849

KETÇAP

Herkes, ketçap ve satın alınan diğer sosların çok yüksek seviyelerde şeker ve sodyum ile dolu olduğunu bilir. Bu, kalbinizin iyiliği için hiç iyi değil. Ketçap çok fazla sodyum içerdiğinden ketçaptan uzak durarak vücudunuza iyilik yapabilirsiniz.

BARBEKÜ SOSU

Barbekü sosunun, vücudunuz için ne kadar kötü olduğunu tahmin edemezsiniz. Barbekü sosu, ketçap ile aynı kategoriye girer. Barbekü sosu şişesinden sadece iki yemek kaşığı eklediğinizde tabağınıza yaklaşık 310 miligram sodyum ile doldurmuş olursunuz.

SOFRA TUZU

Aldığımız toplam sodyum miktarının yüzde 70'i restoranlardan yediğimiz veya paketli olarak aldığımız yiyeceklerden geliyor. Bu sodyumun yüzde 15'i doğal olarak farklı bileşenlerde bulunur. Bununla birlikte, kontrol edebileceğimiz sodyumun diğer %15'i yalnızca tuz yemekten kaynaklanmaktadır. Kalp sağlığınızı iyileştirmek için tuz tüketimini azaltın.

iStock-1154941861

PATATES KIZARTMASI

Kalbiniz için kötü olanın sadece kızarmış tavuk olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. O lezzetli patates kızartması da kalbe hiç iyi gelmiyor. Çok fazla kızarmış patates yediğinizde, tip 2 diyabet olma riskiniz artar. Ayrıca hipertansiyonu da tetikleyebilir. Patates kızartması kalbinize ciddi zararlar verebilir.

PATATES CİPSİ

New York dergisinin yaptığı tıbbi bir araştırmaya göre; fazla patates cipsi yemenin, diğer yiyecekleri yemeye kıyasla aslında daha fazla kilo almaya yol açtığını buldu. Patates cipsi kırmızı etten, işlenmiş etten daha kötüdür. Patates cipsi lif bakımından çok düşüktür ve yeterli protein içermez. Bunun yerine kalp sağlığınız için kötü olan önde gelen bir sodyum kaynağıdırlar.

iStock-523488914

MEYVELİ SMOOTHIE

Pek çok insan sağlıklı olduğunu düşünerek smoothie'lere yönelir. Ancak meyveli smoothieler, içlerinde bulunan şeker miktarı nedeniyle sizin için iyi değildir.

MEYVELİ YOĞURT

Kapsamlı araştırmalara göre, aroma içeren yoğurtlar, aldığınız her porsiyon için altı çay kaşığına yakın veya hatta daha fazla şeker içerebilir. Kalbinizin iyiliği için, muhtemelen yoğurt alıp yerine biraz donmuş meyve koymak en iyisidir.

iStock-459983173

MARGARİN

Margarin, kalbinizin acı çekmesine neden oluyor. Doymuş yağların yanı sıra pek çok katkı maddesi içerir.

HAMUR İŞLERİ

İkramlık hamur işlerinin çok fazla şeker, yağ ve beyaz un içerdiği bilinmektedir. Ancak bu hamur işlerini yediğinizde, şüphesiz ki kalbinize zararlı trans yağlar göndermiş olacaksınız. Bu, genel olarak bu trans yağların kalbinizdeki iyi kolesterol seviyelerini azalttığı düşünüldüğünde, kalp hastalıklarına ve zayıf bir kalbe yol açabilir.

DONMUŞ GIDALAR

Şüphesiz, dondurulmuş yemekler çok pratiktir. Ancak bu sağlıklı oldukları anlamına gelmez. Bir ürün satın almadan önce, içindeki sodyum içeriğine iyi bakın, böylece kalbinizi neye koymak üzere olduğunuzu tam olarak anlayabilirsiniz. Dondurulmuş yemekler maalesef çok yüksek sodyum içeriğine sahiptir.

iStock-1223704060

KIRMIZI ET

Beslenme uzmanlarına göre, iyi bir diyet düzenlerken her zaman bitki bazlı proteinli gıdaları tercih etmek daha güvenlidir. Kırmızı et sadece kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskinizi artıracaktır.

BEYAZ EKMEK

Pek çok kepekli tahıl, harika bir lif ve vitamin kaynağı olarak hizmet eder. Ancak beyaz ekmek bu besinlere hiçbir şekilde katkıda bulunmaz. Bunun yerine, yalnızca diyabet ve diğer kalp rahatsızlıklarına yol açar.

iStock-1321437426

İŞLENMİŞ PİRİNÇ

İşlenmiş pirinç, kalbinize önemli ölçüde zarar verebilecek yiyecekler söz konusu olduğunda beyaz ekmeğin yanında kolayca üst sıralarda yer alır. Bunlar yüksek oranda işlenmiş karbonhidratlardır ve bunlar göbek yağında artışa neden olur. Ayrıca sizi diyabetin yanı sıra koroner hastalık geliştirme riskine de sokarlar. Aslında bu yüzden bunun yerine kahverengi pirinç yemeniz daha tavsiye edilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kanser hastaları nasıl beslenmeli? Nelere dikkat etmeli?Kanser hastaları nasıl beslenmeli? Nelere dikkat etmeli?
Marmaris'teki orman yangınlarıyla ilgili 1 gözaltıMarmaris'teki orman yangınlarıyla ilgili 1 gözaltı
"25 bin lira alan aile hekimi yok" iddiasına bordroyla yanıt"25 bin lira alan aile hekimi yok" iddiasına bordroyla yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaşlarına en az yüzde 40 zam

Memur ve emekli maaşlarına en az yüzde 40 zam

Benzin fiyatlarıyla ilgili bir iyi bir de kötü haber

Benzin fiyatlarıyla ilgili bir iyi bir de kötü haber

Kreşte dehşet! 17 aylık bebek kâbusu yaşadı! Görevliler...

Kreşte dehşet! 17 aylık bebek kâbusu yaşadı! Görevliler...

557 bin euro buldu! Sahibine verdi...

557 bin euro buldu! Sahibine verdi...

Marmaris'teki yangında çalışmalar 4'üncü günde devam ediyor

Marmaris'teki yangında çalışmalar 4'üncü günde devam ediyor

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine binlerce kişi akın etti

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine binlerce kişi akın etti

İlginizi Çekebilir

Kocası daha fazla dayanamadı! “40 yaşında 44 çocuk doğurdum”

Kocası daha fazla dayanamadı! “40 yaşında 44 çocuk doğurdum”

“Göğüslerim o kadar büyük ki iç çamaşırlarım olmuyor”

“Göğüslerim o kadar büyük ki iç çamaşırlarım olmuyor”

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Küçücük bebeği engerek yılanı soktu! Ağlamaya başlayınca...

Küçücük bebeği engerek yılanı soktu! Ağlamaya başlayınca...

Transparan üstü olay yarattı! İç çamaşırı giymeyince...

Transparan üstü olay yarattı! İç çamaşırı giymeyince...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.