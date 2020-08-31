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Vergi kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 16:04 | Son Güncelleme

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından Alpu ilçesinde polis ekipleri ile birlikte düzenlenen müşterek operasyonda, vergi kaçakçılığı yaptığı iddiası ile 1 kişi yakalanırken, silah, av tüfeği ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından Vergi Kanununa yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Alpu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Fevzi Paşa mahallesinde Vergi Kaçakçılığı suçu ile ilgili bir arama yapıldı.

Vergi kaçakçılığı operasyonu

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından Alpu ilçesinde polis ekipleri ile birlikte düzenlenen müşterek operasyonda, vergi kaçakçılığı yaptığı iddiası ile 1 kişi yakalanırken, silah, av tüfeği ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından Vergi Kanununa yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Alpu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Fevzi Paşa mahallesinde Vergi Kaçakçılığı suçu ile ilgili bir arama yapıldı. Aramada, A.A. isimli şahıs, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan yakalanarak hakkında adli tahkikata başlandı.
Yapılan operasyon neticesinde; 1 adet bilgisayar, 3 adet ruhsatsız yazar kasa 2 adet yazar kasaya ait EKU bellek, 1 adet USB bellek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği 1’30 adet av tüfeği fişeği 1 adet 198 bin TL değerinde değişik plakalara hazırlamış akaryakıt fişi ele geçirildi

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