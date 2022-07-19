HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Vergi rekortmeni iş adamına 330 milyon liralık tuzak! Akılalmaz kargocu tezgahı...

Vergi rekortmeni iş adamına 330 milyon liralık tuzak! Akılalmaz kargocu tezgahı...

19.07.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmirli vergi rekortmeni iş adamı Seylan Yaz'a kurulan 330 milyon liralık tuzakla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre kargocu kılığındaki kişiler tarafından imzası alınarak 19 milyon euro dolandırılmaya çalışılan iş adamı Yaz, ifadesinde eski ortağı Şahin Y.'yi işaret ederek detayları anlattı.

Vergi rekortmeni iş adamına 330 milyon liralık tuzak! Akılalmaz kargocu tezgahı...

Vergi rekortmeni iş adamı Seylan Yaz, kargocu kılığına girmiş kişilere imzasını kaptırınca 19 milyon euroluk (330 milyon TL) icra kabusu yaşadı. Milyonluk tuzak için eski ortağını işaret eden Yaz, yaşananları da anlattı...

Kargocu kılığındaki kişilerce imzası alınarak 19 milyon euro (330 milyon lira) dolandırılmaya çalışılan İzmirli vergi rekortmeni Seylan Yaz'ın ifadesine ulaşıldı. Sabah'ta yer alan habere göre Yaz, kendisine tezgâhı kuran isimlerle ilgili de bazı bilgileri soruşturma makamlarıyla paylaştı ve eski ortağı Şahin Y.'yi işaret etti.

2011 yılı ve öncesinde alacaklı olduğu Şahin, Abbas, Ceylan, Mahmut ve Ayhan Y. isimli kişilerin bazı gayrimenkullerine ipotek koydurduğunu dile getiren Yaz, "Şahıslar senetleri ödemedi. Buna rağmen benden ipoteğin kaldırılmasını istediler. 2018'den itibaren bu baskılar arttı. Bu aşamada ipotekli gayrimenkullerin satışına ilişkin işlemler devam ediyordu. Kimseye borcum olmadığı gibi kimseye senet vermedim. Kargocu kılığında imzamın alınması olayını alacaklı olduğum bu kişiler gerçekleştirmiş olabilir. Şikâyetçiyim" dedi.

,DHFG

ŞAHİN Y.'NİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Savcılığın 6 şüpheli hakkında hazırladığı iddianamede Yaz'ın işaret ettiği eski ortağı Şahin Y.'nin ifadesi yer aldı. Şahin Y., 2006'da Romanya'da yaş sebze ve meyve ticareti yaptığını, Seylan Yaz'la ortak arkadaşları Hasan Ayabaktı vasıtasıyla tanışıp ortak iş yapmaya başladıklarını aktardı. Şahin Y., "Anlaşmamıza göre Yaz, sermaye desteği verecek ben ise diğer işlerle ilgilenecektim. Yaz, bu süreçte bana miktarını hatırlamadığım paralar gönderdi. Yaşadığımız anlaşmazlıklar nedeniyle 2010'da ortaklığımız bitti. Seylan Yaz, yaklaşık 6.7 milyon euro gönderdi. Ben de ona 10 milyon euroluk senetler verdim. Ortaklık bitince Seylan Yaz 2013 yılı civarında hakkımda icra takipleri başlattı. 19 milyon euroluk senetten haberim yok" ifadesini kullandı.

İDDİANAMEDEN: BORÇTAN KURTULMAK İSTEDİ

Savcılık hazırladığı iddianamesinde Şahin Y. ve Coşkun G.'nin de aralarında bulunduğu 6 şüphelinin Yaz'ın imzasını elde ederek sahte senet oluşturdukları, senedi icraya verip Şahin Y'nin borçtan kurtulması ve Seylan Yaz'dan menfaat temin edilmesi amaçlanarak dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu aktarıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de her şey değişti! 'Artık tam anlamıyla yaşayamayacağız'Türkiye'de her şey değişti! 'Artık tam anlamıyla yaşayamayacağız'
Bakan Soylu’nun kuzeni silahlı saldırıda hayatını kaybettiBakan Soylu’nun kuzeni silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Yerli otomobil Togg'da geri sayım! Hazırlıklar başladıYerli otomobil Togg'da geri sayım! Hazırlıklar başladı
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İzmir iş adamı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Belediye Başkanı yardım istemişti! Çeşme'deki yangında yeni gelişme: Kontrol altına alındı

Belediye Başkanı yardım istemişti! Çeşme'deki yangında yeni gelişme: Kontrol altına alındı

Selçuk Ural'dan bomba Hakan Ural itirafı! "Tek gecelik ilişkimin ürünü"

Selçuk Ural'dan bomba Hakan Ural itirafı! "Tek gecelik ilişkimin ürünü"

Bayraktar'dan dikkat çeken TB2 SİHA açıklaması: Böyle bir şeyi asla...

Bayraktar'dan dikkat çeken TB2 SİHA açıklaması: Böyle bir şeyi asla...

Bakan Soylu’nun kuzeni silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Bakan Soylu’nun kuzeni silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Milyonları ilgilendiriyor! Mesai saatleri değişiyor mu?

Milyonları ilgilendiriyor! Mesai saatleri değişiyor mu?

Oynadığı kazı kazanla milyonlar kazandı! Şimdi lağım basan evde yaşıyor: Benimle param için berabermiş

Oynadığı kazı kazanla milyonlar kazandı! Şimdi lağım basan evde yaşıyor: Benimle param için berabermiş

İlginizi Çekebilir

"Kocaman kocaman altınlar almış" diyerek gösterdi

"Kocaman kocaman altınlar almış" diyerek gösterdi

Canan Karatay'dan infial yaratan açıklama! ''Hepsi bir plan!''

Canan Karatay'dan infial yaratan açıklama! ''Hepsi bir plan!''

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Öldürdü, soydu, cesediyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı!

Öldürdü, soydu, cesediyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı!

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.