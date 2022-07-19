Vergi rekortmeni iş adamına 330 milyon liralık tuzak! Akılalmaz kargocu tezgahı...

Vergi rekortmeni iş adamı Seylan Yaz, kargocu kılığına girmiş kişilere imzasını kaptırınca 19 milyon euroluk (330 milyon TL) icra kabusu yaşadı. Milyonluk tuzak için eski ortağını işaret eden Yaz, yaşananları da anlattı...

Kargocu kılığındaki kişilerce imzası alınarak 19 milyon euro (330 milyon lira) dolandırılmaya çalışılan İzmirli vergi rekortmeni Seylan Yaz'ın ifadesine ulaşıldı. Sabah'ta yer alan habere göre Yaz, kendisine tezgâhı kuran isimlerle ilgili de bazı bilgileri soruşturma makamlarıyla paylaştı ve eski ortağı Şahin Y.'yi işaret etti.

2011 yılı ve öncesinde alacaklı olduğu Şahin, Abbas, Ceylan, Mahmut ve Ayhan Y. isimli kişilerin bazı gayrimenkullerine ipotek koydurduğunu dile getiren Yaz, "Şahıslar senetleri ödemedi. Buna rağmen benden ipoteğin kaldırılmasını istediler. 2018'den itibaren bu baskılar arttı. Bu aşamada ipotekli gayrimenkullerin satışına ilişkin işlemler devam ediyordu. Kimseye borcum olmadığı gibi kimseye senet vermedim. Kargocu kılığında imzamın alınması olayını alacaklı olduğum bu kişiler gerçekleştirmiş olabilir. Şikâyetçiyim" dedi.

ŞAHİN Y.'NİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Savcılığın 6 şüpheli hakkında hazırladığı iddianamede Yaz'ın işaret ettiği eski ortağı Şahin Y.'nin ifadesi yer aldı. Şahin Y., 2006'da Romanya'da yaş sebze ve meyve ticareti yaptığını, Seylan Yaz'la ortak arkadaşları Hasan Ayabaktı vasıtasıyla tanışıp ortak iş yapmaya başladıklarını aktardı. Şahin Y., "Anlaşmamıza göre Yaz, sermaye desteği verecek ben ise diğer işlerle ilgilenecektim. Yaz, bu süreçte bana miktarını hatırlamadığım paralar gönderdi. Yaşadığımız anlaşmazlıklar nedeniyle 2010'da ortaklığımız bitti. Seylan Yaz, yaklaşık 6.7 milyon euro gönderdi. Ben de ona 10 milyon euroluk senetler verdim. Ortaklık bitince Seylan Yaz 2013 yılı civarında hakkımda icra takipleri başlattı. 19 milyon euroluk senetten haberim yok" ifadesini kullandı.

İDDİANAMEDEN: BORÇTAN KURTULMAK İSTEDİ

Savcılık hazırladığı iddianamesinde Şahin Y. ve Coşkun G.'nin de aralarında bulunduğu 6 şüphelinin Yaz'ın imzasını elde ederek sahte senet oluşturdukları, senedi icraya verip Şahin Y'nin borçtan kurtulması ve Seylan Yaz'dan menfaat temin edilmesi amaçlanarak dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu aktarıldı.

