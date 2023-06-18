Vermem Seni Ellere dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Vermem Seni Ellere'nin çekildiği Taşkıran nerede? ATV yayın akışı

ATV ekranlarında yaz sezonunda yayınlanacak olan Vermem Seni Ellere dizisi bu akşam itibariyle ekran yolculuğuna başladı. Dizinin konusu ve oyuncuları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Vermem Seni Ellere dizisinde yöresel konulara da yer verilecek. Başrollerinde Buse Meral ve Emre Bey'in rol aldığı dizi oldukça merak ediliyor. İşte ATV'nin iddialı yapımı Vermem Seni Ellere dizisi oyuncuları ve konusu...

VERMEM SENİ ELLERE KONUSU NEDİR?

Güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle yakında ekranlara damga vurmaya hazırlanan dizi; dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikayesini anlatıyor.

VERMEM SENİ ELLERE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin oyuncu kadrosunda Emre Bey ve Buse Meral dışında Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum, Berk Artıran gibi isimler de var.

VERMEM SENİ ELLERE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Emre Bey ve Buse Meral'in başrollerinde buluştuğu dizinin çekimleri Ordu'da gerçekleştiriliyor. Taşkıran Ordu'da bulunuyor.





