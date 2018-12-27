Vertigo nedir? Vertigonun çocuklarda belirtisi nasıl olur?

Yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da vertigoyla karşılaştıklarına dikkat çeken Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Arzu Tatlıpınar, "Çocukta yürüme problemi, bulantı, kusma, korku, terleme gibi şikâyetler ortaya çıktığında mutlaka vertigoyu da araştırmak gerekiyor. Zira çocukların yaklaşık yüzde 5-6’sında bu sorun görülüyor” dedi.

Genellikle yetişkin hastalığı olarak bilinen vertigo, çocuklarda da ortaya çıkabilir. Vertigo tanısı alan çocukların yüzde 35'inde ilerleyen dönemde migrenin ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Tatlıpınar, çocuklarda görülen vertigonun belirtilerine ve alınması gereken önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

AİLESİNDE MİGREN OLAN ÇOCUKLAR RİSK GRUBUNDA

Hastalar tarafından dengesizlik, sersemlik, göz kararması hafif ya da şiddetli dönme gibi farklı şekillerde ifade edilebilen vertigonun pek çok etkene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Çocuklardaki vertigonun de pek çok sebebi var. En sık olarak, öngörülemeyen, aniden oluşan, kendiliğinden geçen vertigo atakları şeklinde kendini gösteriyor. Özellikle ailesinde migren rahatsızlığı olan çocuklarda bu rahatsızlık ortaya çıkıyor. Bu çocukların da yaklaşık yüzde 35'inden daha fazlasında ilerleyen dönemde migren ortaya çıkıyor.