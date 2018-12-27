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Vertigo nedir? Vertigonun çocuklarda belirtisi nasıl olur?

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.12.2018 12:51 | Son Güncelleme

Vertigonun yetişkinlerde olduğu kadar çocuklarda da görülebildiğini ifade eden uzmanlar, çocukta yürüme problemi, bulantı, kusma, korku, terleme gibi şikâyetlerde vertigoyu işaret edebileceğini belirtiyor. Hangi çocuklar risk grubundadır, vertigonun çocuktaki belirtileri nelerdir, işte dikkat edilmesi gereken unsurlar.

Vertigo nedir? Vertigonun çocuklarda belirtisi nasıl olur?

Yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da vertigoyla karşılaştıklarına dikkat çeken Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Arzu Tatlıpınar, "Çocukta yürüme problemi, bulantı, kusma, korku, terleme gibi şikâyetler ortaya çıktığında mutlaka vertigoyu da araştırmak gerekiyor. Zira çocukların yaklaşık yüzde 5-6’sında bu sorun görülüyor” dedi.

Genellikle yetişkin hastalığı olarak bilinen vertigo, çocuklarda da ortaya çıkabilir. Vertigo tanısı alan çocukların yüzde 35'inde ilerleyen dönemde migrenin ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Tatlıpınar, çocuklarda görülen vertigonun belirtilerine ve alınması gereken önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

AİLESİNDE MİGREN OLAN ÇOCUKLAR RİSK GRUBUNDA

Hastalar tarafından dengesizlik, sersemlik, göz kararması hafif ya da şiddetli dönme gibi farklı şekillerde ifade edilebilen vertigonun pek çok etkene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Çocuklardaki vertigonun de pek çok sebebi var. En sık olarak, öngörülemeyen, aniden oluşan, kendiliğinden geçen vertigo atakları şeklinde kendini gösteriyor. Özellikle ailesinde migren rahatsızlığı olan çocuklarda bu rahatsızlık ortaya çıkıyor. Bu çocukların da yaklaşık yüzde 35'inden daha fazlasında ilerleyen dönemde migren ortaya çıkıyor.

BU BELİRTİLER ÇOCUKLARDA VERTİGOYA İŞARET EDİYOR

Kız çocuklarında, erkek çocuklara oranla, daha fazla ortaya çıkan bu durumda, çocukların kendilerini yeterince ifade edemeyebiliyorlar. Çocuklar yaşadıkları bu kayma, dönme hissinin ne olduğunu tam olarak anlayamıyor ve dolayısıyla anlatamıyor. Vertigo atakları yaşadıklarında korkuyorlar. Çocuklar genellikle, renkte solma, dengesizlik, yürürken problem yaşama, terleme, korku, kusma gibi bulgularla karşımıza geliyor. Bu nedenle, çocuklarında yürürken dengesizlik, sık sık düşme fark eden ailelerin dikkatli olması, bu duruma bulantı ve kusma eşlik etmesi durumunda da mutlaka bir hekime başvurması önem taşıyor.

'ÇOCUK DENGEYİ KAYBEDİNCE PANİK OLUYOR'

Vertigonun, çocuğun hayat kalitesini düşüren, önemli bir sorundur. Denge çok önemli bir mekanizma. Dengenin kaybedilmesi panik yaşanmasına neden olur. Bu problemin de en kısa sürede ortadan kaldırılması ve kişinin normal hayatına dönmesi gerekiyor. Vertigo tanısı konan çocukların, hem ilaç tedavisi, hem de klinikte ve evde uygulanabilen denge egzersizleriyle normal hayatlarına dönmelerini sağlanabiliyor.

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