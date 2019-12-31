Veterinere baykuş tehdidine 2 yıl hapis

Tezel ve Güven, Yağmur Aşık'ın cezalandırılmasını talep ederken, Aşık'ın avukatı, olayın gelişimi dikkate alındığında ilk haksız fiilin kimden kaynaklandığının yeterli ölçüde araştırılmadığını belirterek, "Bu durum haksız tahrik ve meşru müdafaa hükümlerinin uygulanmaması gibi bir sonuç doğuracaktır. Eksikliklerin giderilmesini istiyoruz." dedi.

Kararın ardından AA muhabirine konuşan veteriner hekimlerin avukatı Seher Tuba Gökçe, kararın emsal nitelikte olduğunu belirterek, "Veteriner hekim, hekim ve avukat gibi görevi nedeniyle şiddete uğrayanların emsal olarak kullanabileceği, yargının, kamu vicdanına hediye ettiği bir karardır. Tüm yargı mensuplarından da aynı istikrarı bekler ve bu yönde bir teamül oluşmasını dileriz. Adalet tecelli etmiştir, dileriz ki bir daha hiçbir sağlık mensubu ve avukat bu tarz şiddet eylemlerinin mağduru olmaz." ifadelerini kullandı.

Müşteki sanık Yağmur Aşık'ı, "tehdit" suçundan 8 ay 22 gün, "basit yaralama" suçundan 8 ay, "hakaret" suçundan ise 7 ay 8 gün olmak üzere toplamda 2 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, dosyaya yansıyan "olumsuz kişiliğini" dikkate alarak Aşık'ın cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı.

Meslektaşlarına destek amacıyla duruşmaya gelen İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan da şunları söyledi:

"Şiddet pahasına yaban hayatını korumaya çalışan meslektaşını kutladığını belirterek, "Saldırı bu kez yapanın yanına kar kalmadı. Mahkemenin kararını sevindirici bulmakla birlikte gerek beşeri gerekse veteriner hekimlere bu tip saldırılar her geçen gün artmakta. Veteriner hekimlik en tehlikeli meslek grupları içinde yer alıyor. O nedenle veteriner hekimlerin de acilen sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınması gerekiyor."

İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan yapılan açıklamada ise Yağmur Aşık'ın yaklaşık 3 yıl önce sokakta bulduğu "kulaklı orman baykuşu"nu özel bir veteriner kliniğine getirdiği, tedavisinin ardından da geri almak istediği anımsatılarak, "Aynı zamanda İstanbul Veteriner Hekimler Odası Egzotik ve Yabani Hayvan Hekimliği Komisyonu üyesi olan Dilara Tezel ise yaban hayatına ait olan hayvanın mevzuat gereği Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na teslim edilmesi gerektiğini belirtmiş, bu isteği geri çevirmişti. Bunun üzerine beraberindeki kişilerle birlikte kliniği basan Aşık, veteriner hekim Tezel'i darp etmiş ve tehditler savurmuştu. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri basında yayınlanmış ve sosyal medyada büyük tepki çekmişti." denildi.