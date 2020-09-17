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Ardajan'da fecVeterinerleri taşıyan araç şarampole düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 00:42 | Son Güncelleme

Ardahan’da veterinerleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu dört veteriner hekim yaralandı.

Ardajan'da fecVeterinerleri taşıyan araç şarampole düştü

Ardahan Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan sağlığı Şube müdürlüğünde görevli veteriner Hekim Ö. K. idaresindeki midibüs, Ardahan merkeze bağlı Çeğilli köyü ile Dedegül köyleri arasındaki yolda seyir halinde iken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole düştü.

Sahada görevli odukları öğrenilen veteriner hekim sürücü Kaçar ve Ali Gürbüz Eral, Barış Çömlekçioğlu ile Zeynep İlay Küçükzıvarık yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı. (İHA)

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