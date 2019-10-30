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VEZNECİLER'DEKİ TERÖR SALDIRISI DAVASI... SAVCI MÜTALAA İÇİN EK SÜRE İSTEDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 13:25 | Son Güncelleme

VEZNECİLER'de  çevik kuvvet otobüsüne yönelik terör saldırısında 6'sı polis 12 kişinin şehit edilmesine yönelik 6’sı tutuklu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Halil YILMAZ / İSTANBUL, (DHA) VEZNECİLER'de çevik kuvvet otobüsüne yönelik terör saldırısında 6'sı polis 12 kişinin şehit edilmesine yönelik 6’sı tutuklu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşma savcısının, mütalaa açıklamak için süre istemesi üzerine duruşma 28 Ocak tarihine ertelendi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmada, tutuklu yargılanan 4 sanık getirildi. Tutuklu yargılanan diğer 2 sanık ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Sanık avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından savcı, mütalaasını açıklamak için ek süre talep etti. Mahkeme Heyeti, savcıya mütalaasını sunması için ek süre verilmesine karar vererek tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Haklarında kırmızı bültenle arama kararı bulunan terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticileri için ise yakalama kararlarının beklenmesine hükmederek duruşmayı 28 Ocak 2020 tarihine erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Vezneciler'de, 7 Haziran 2016 tarihinde, çevik kuvvet otobüsüne yönelik, PKK terör örgütü üyesi Eylem Yaşa tarafından bomba yüklü bir araç, çevik kuvvet geçişi sırasında patlatıldı. Gerçekleştirilen terör saldırısında, 6'sı polis 12 kişi hayatını kaybetmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eylem talimatını verdiği iddia edilen ve haklarında yakalama kararı çıkarılan PKK terör örgütü yöneticileri Murat Karayılan, Duran Kalkan, Mustafa Karasu ve Cemil Bayık'ın da arasında bulunduğu 6’sı tutuklu 20 şüpheli hakkında dava açıldı. İddianamede sanıklar hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bombalayarak kasten öldürme", “Olası Kastla Bombalama Suretiyle Öldürme" ve “öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından çeşitli oranlarda ceza talep edildi.

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