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  4. Vicdansızlığın "Bu kadar da olmaz" dedirtti! Anne ve bebeği ölümden son anda kurtuldu

Vicdansızlığın "Bu kadar da olmaz" dedirtti! Anne ve bebeği ölümden son anda kurtuldu

15.09.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de duyarsız bir araç sürücünün, içinde 6 aylık çocuğun bulunduğu annenin kontrolündeki bebek arabasına otomobiliyle çarparak yoluna devam ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Eskişehir Şarhöyük Mahallesi Yücel Sokak üzerinde meydana geldi.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YOLUNA DEVAM ETTİ

Trafikte seyir halindeki bir otomobil, yolun kenarından geçmeye çalışan annenin kontrolündeki ve içinde 6 aylık çocuğun bulunduğu bebek arabasına çarparak yoluna devam etti. Kazanın etkisiyle bebek arabasının bir kısmı parçalanırken, 6 aylık çocuk ve annesi olaydan yara almadan kurtuldu. Duyarsız sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, anne, olayın şokuyla birlikte hemen çocuğunun durumunu kontrol etti.

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Çevrede bulunan vatandaşlar ise anne ve çocukla ilgilenmek üzere yanlarına gitti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri soruşturma başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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