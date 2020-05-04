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Vietnam'da okullar yeniden açıldı!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.05.2020 11:36 | Son Güncelleme

Vietnam'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına engel olmak için 3 aydır kapalı olan okullar yeniden açılmaya başladı.

Vietnam'da okullar yeniden açıldı!

Vietnam'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına engel olmak için 3 aydır kapalı olan okullar yeniden açılmaya başladı.

Öğrencilerin yeniden eğitime başladığı okullarda salgın riskini en aza indirmek için maske takma zorunluluğu getirildi.

Başkent Hanoi'deki Dinh Cong Ortaokulu'nda okuyan 6. sınıf öğrencisi Chu Quang Anh, "3 ay sonra okula dönmekten, öğretmenlerim ve sınıf arkadaşlarımla birlikte olmaktan dolayı çok heyecanlıyım." dedi.

Öğretmen Dinh Bich Hien, "Bu süre zarfında önleyici tedbirlerin uygulanması çok önemli. Birçok yerde el dezenfektanlarımız mevcut. Öğrencilere okula girişlerde ve sınıflarda ateş ölçümü yapılıyor ve sağlık durumları kayıt altına alınıyor." açıklamasında bulundu.

Vietnam'daki tüm eğitim kurumları, ülkede ilk yeni tip koronavirüs vakalarının görülmeye başlandığı şubat ayı başında kapatılmıştı. Tüm eğitim faaliyetleri internet üzerinden gerçekleştiriliyordu.

Ülkede bugüne kadar 271 yeni tip koronavirüs vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle can kaybı kaydedilmedi.

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