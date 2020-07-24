HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Vietnam vahşi hayvan ticaretini yasakladı

Vietnam vahşi hayvan ticaretini yasakladı

DÜNYA HABERLERİ  | 24.07.2020 17:10 | Son Güncelleme

Yeni salgın riskinin önüne geçmek isteyen Vietnam, vahşi hayvan ticaretini yasaklama kararı aldı.

Vietnam vahşi hayvan ticaretini yasakladı

Vietnam, özellikle koronavirüs salgınının ardından tepkileri çeken vahşi hayvan ticaretini yasakladı. Başbakan Nguyen Xuan Phuc, yasak kararının derhal yürürlüğe gireceğini belirtti.

Yönerge, canlı vahşi hayvanların ve vahşi yaşam ürünlerinin ithalatını yasaklıyor, bu pazarları kapatıyor. Ayrıca yasadışı avlanma ve online satışlar da dahil olmak üzere ticaret üzerindeki yasakları da kuvvetlendiriyor.

Hayvan hakları savunucuları yasak kararını memnuniyetle karşılarken, bazı örgütler yeterince kapsamlı olmadığı gerekçesiyle yönergeyi eleştirdi.

Save Vietnam’s Wildlife örgütünün yöneticisi Nguyen Van Thai, “Vahşi hayvanların tıbbi malzemeler için kullanılması ya da bazı hayvanların evcil hayvan gibi değerlendirilmesi gibi maddeleri kapsamıyor” dedi.

Asya bölgesinde Vietnam; pangolin, gergedan boynuzu ve fildişi gibi yasadışı vahşi yaşam ürünlerinin satışı bakımından önemli bir ülke konumunda bulunuyor. Ülke çapında pek çok vahşi yaşam pazarı kurulmasının yanı sıra internet aracılığıyla da çok yoğun bir şekilde ticaret yapılıyor.

Bilim insanları, yeni tip koronavirüsün hayvanlardan insanlara geçtiğini düşünüyor. İlk enfeksiyonların bazıları da Çin’in Hubei eyaletindeki Vuhan kentinde bir vahşi hayvan pazarında tespit edilmişti. Çin, bu alandaki ticareti sınırlamak için harekete geçmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü çiftten sürpriz karar! Ünlü çiftten sürpriz karar!
Yunanistan’da bayraklar yarıya indirildiYunanistan’da bayraklar yarıya indirildi
POMEM alımları ne zaman başlayacak? POMEM alımları ne zaman başlayacak?

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde

Gerilim tırmandı: Karşılıklı kapatıyorlar!

Gerilim tırmandı: Karşılıklı kapatıyorlar!

Ünlü isimden 'yok artık' dedirten cinsel ilişki itirafı!

Ünlü isimden 'yok artık' dedirten cinsel ilişki itirafı!

Elektrikte yeni dönem! 1 Ağustos'ta başlayacak

Elektrikte yeni dönem! 1 Ağustos'ta başlayacak

Ayasofya'da tarihi gün! 86 yıl sonra ilk namaz

Ayasofya'da tarihi gün! 86 yıl sonra ilk namaz

Bakan Koca: 1000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıktı

Bakan Koca: 1000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıktı

İlginizi Çekebilir

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Diğer Haberler
Başbakan Boris Johnson, koronadan 7 kilo kaybettiğini açıkladı

Başbakan koronadan kaç kilo kaybettiğini açıkladı

Yunanistan’da bayraklar yarıya indirildi

Yunanistan’da bayraklar yarıya indirildi

Korkutan korona uyarısı: Baskın mutasyon bulaşıcılığı artırdı

Korkutan korona uyarısı: Baskın mutasyon bulaşıcılığı artırdı

Fransa’da 6 kadından 1'i sütyen takmayı bıraktı

Fransa’da 6 kadından 1'i sütyen takmayı bıraktı

Bulgaristan Başbakanı Borisov karantinaya alındı

Bir başbakan daha karantinada!

Ayasofya’da 86 yıl sonra ilk Cuma namazı dünya basınında

Ayasofya’da 86 yıl sonra ilk Cuma namazı dünya basınında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.