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Vietnam'da kaçak fildişi ve pangolin pulu ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 11:47 | Son Güncelleme

Vietnam'da kaçak fildişi ve pangolin pulu ele geçirildi

Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'da ülkeye yasa dışı sokulan 4 ton pangolin pulu ve 3,5 ton fil dişi ele geçirildi.

Vietnam haber ajansı VNA'da yer alan habere göre, gümrük muhafaza ekipleri ülkenin kuzeyindeki Hai Phong Limanı'na yanaşan bir gemide yaptıkları aramada kargo konteynırlarında katran varilleri içine gizlenmiş 4 ton pangolin pulu ve 3,5 ton fil dişi buldu.

Hai Phong şehrindeki bir lojistik şirketine gönderilen kargonun alıcısının ortaya çıkmadığı bildirildi.

Olayın, ülke tarihinin en büyük yaban hayatı kaçakçılığı vakası olduğu kaydedildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Vietnam'da kaçak avcılık ve yaban hayatı ticareti 5 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor. Buna rağmen ülke fildişi ve diğer ürünlerin Çin'e yasa dışı yollarla götürülmesinde önemli bir geçiş ülkesi konumunda bulunuyor.

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fil dişi pangolin pulu Vietnam yaban hayatı kaçakçılığı

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