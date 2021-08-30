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Vietnam'daki sıkı kapanma önlemleri kahve piyasasında kaygıları artırıyor

30.08.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'daki şiddetli dondan sonra Vietnam'daki koronavirüs önlemlerinin ihracata vurduğu darbe dünya kahve piyasasında arz sıkıntısı kaygılarını büyütüyor.

Vietnam'daki sıkı kapanma önlemleri kahve piyasasında kaygıları artırıyor

Vietnam'ın en büyük kenti Ho Shi Minh'de koronavirüs vakalarında görülen artış nedeniyle sürdürülen sıkı kapanma önlemleri, dünya**da kahve piyasasına ilişkin kaygıları artırdı.**

Önemli bir ihracat merkezi olan Ho Chi Minh, kentte koronavirüsün Delta varyantının yaygınlaşması nedeniyle bir süredir çok sıkı seyahat kısıtlamalarına tabi.

Vietnam, çözünebilir kahve ve bazı espresso karışımlarında kullanılan sert ve buruk lezzetli bir çekirdek olan robustanın önde gelen üreticilerinden.

Bu yıl robusta çekirdeği fiyatları yüzde 50 arttı.

Ho Chi Minh kentindeki kapanma önlemleri Vietnamlı ihracatçılarının, kahve dahil ihraç ürünlerini limanlara ve oralardan dünyanın farklı yerlerine ulaştırmakta büyük güçlükle karşı karşıya olması demek.

Şu anda uygulanan seyahat sınırlamaları, ihracatçıların karşı karşıya olduğu ciddi konteyner sıkıntısı ve artan navlun fiyatlarına da eklenerek durumu daha zorlaştırıyor.

Kent ve limanları Çin'i Avrupa'ya bağlayan küresel ticaret ağlarının çok kritik bir noktasında.

Kahve üreticileri ve ihracatçılarından hükümete çağrı

Vietnam Kahve-Kakao Birliği ve diğer ticaret örgütleri, ihracattaki tıkanmanın aşılması ve maliyetlerin daha da artmaması için önlemleri hafifletmesi çağrısı yaptı.

Vietnam ulaştırma bakanı bu kaygılara yanıt olarak geçen hafta ülkenin güneyindeki yerel yetkililere, kahve dahil ihraç ürünlerinin naklinin önündeki gereksiz engelleri hafifletmeleri talimatını verdi.

Vietnamlı üretici ve ihracatçıların karşılaştığı sorunlar dünya kahve sektörünün karşı karşıya bulunduğu diğer sıkıntılara eklendi.

Dünyanın en makbul kahve çekirdeği arabicanın en büyük üreticisi Brezilya'da hasat bu yıl kuraklık ve dondan çok kötü etkilendi.

Brezilya'da 1994 yılından bu yana görülen en şiddetli donlar, çiğ (kavrulmamış) kahve çekirdeği fiyatlarını son yedi yılın en yüksek seviyesine çıkardı.

Gelen haberlere göre donun yol açtığı zarar o kadar büyük oldu ki bazı kahve üreticilerinin ağaçları söküp yeni fidanlar dikmesi gerekiyor.

Bu da yeni ağaçların kahve vermeye başlaması için aşağı yukarı üç yıl beklemek gerekeceği anlamına geliyor.

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