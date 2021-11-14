HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Virajı alamayıp kanala düştü! Aracın üzerine çıkıp kurtarılmayı bekledi

Virajı alamayıp kanala düştü! Aracın üzerine çıkıp kurtarılmayı bekledi

14.11.2021 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da virajda savrulan minibüs, sulama kanalına düştü. Sürücü Mehmet Emin (43) ile eşi Rabia Diş (39) aracın üzerine çıkıp kurtarılmayı bekledi. Bu sırada çevredekilerin cep telefonlarıyla canlı yayın yapması dikkat çekti.

Virajı alamayıp kanala düştü! Aracın üzerine çıkıp kurtarılmayı bekledi

Kaza, saat 16.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Sümbül Caddesi'nde meydana geldi. Ali Hocalı Mahallesi'ndeki soğan tarlasından dönen Mehmet Emin Diş yönetimindeki minibüs, sürücüsünün virajı almaması sonucu DSİ'ye ait sulama kanalına düştü.

1

ÇEVREDEKİLER CANLI YAYIN YAPTI

Sürücü Diş ile yanındaki eşi Rabia, aracın üzerine çıkıp, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada çevredekilerin cep telefonlarıyla kayda girip, canlı yayın yapması dikkat çekti. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, şişme bot ile kanala girip çifte ulaştı. Can yeleği giydirilen çift, botla kıyıya çıkarıldı. Çift, yakınları ile birlikte eve döndü. Minibüs de vinçle sulama kanalından çıkartıldı.

2

3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pazarda korkunç anlar! Bıçaklandı, tekme ve yumruklarla dövüldüPazarda korkunç anlar! Bıçaklandı, tekme ve yumruklarla dövüldü
PARTNERAleyna Tilki'nin annesi sanal alemi salladı! Peş peşe bikinili poz paylaştıAleyna Tilki'nin annesi sanal alemi salladı! Peş peşe bikinili poz paylaştı
Otomobillerle takas ediliyor! Fiyatı son 5 yılda 10 kat arttıOtomobillerle takas ediliyor! Fiyatı son 5 yılda 10 kat arttı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında yeni dönem

Bakan Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında yeni dönem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması

Annesi Dubai'ye gitti! Bikinili pozlarıyla olay oldu

Annesi Dubai'ye gitti! Bikinili pozlarıyla olay oldu

Bahis sitesi itirafı! "Ayda yarım milyon..."

Bahis sitesi itirafı! "Ayda yarım milyon..."

Doğal gazın fiyatı arttı, sobaya dönüş başladı

Doğal gazın fiyatı arttı, sobaya dönüş başladı

İstanbul'da sevgililere taciz ve saldırı

İstanbul'da sevgililere taciz ve saldırı

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Kahreden gerçek 11 yıl sonra ortaya çıktı

Kahreden gerçek 11 yıl sonra ortaya çıktı

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Gencin katili, öğretmen babası çıktı

Gencin katili, öğretmen babası çıktı

'Allah' deyip doğruldu! Ölüm haberi çeken gazeteciler şoke oldu

'Allah' deyip doğruldu! Ölüm haberi çeken gazeteciler şoke oldu

Cumhur İttifakı'na mı geçecekler? Karamollaoğlu'ndan açıklama

Cumhur İttifakı'na mı geçecekler? Karamollaoğlu'ndan açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.