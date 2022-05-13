HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Viral enfeksiyona ne iyi gelir, nasıl geçer? Viral enfeksiyon belirtileri ve tedavisi nedir?

Viral enfeksiyona ne iyi gelir, nasıl geçer? Viral enfeksiyon belirtileri ve tedavisi nedir?

13.05.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklarda viral enfeksiyon belirtileri olan kusma, ateş ve ishal bahar aylarının gelmesiyle sıkça görülmeye başlar. Okulda kalabalık ortamda bulunan çocuklarda hastalanma riski daha çok artar. Çocuklarda ishal, kusma ve ateşe neden olan viral enfeksiyona ne iyi gelir? Viral enfeksiyon nedir, belirtileri nelerdirr? Doktor kontrolü dışında çocuklara kazandırılacak el yıkama alışkanlığı viral enfeksiyon tedavisini nasıl etkiler?

Viral enfeksiyona ne iyi gelir, nasıl geçer? Viral enfeksiyon belirtileri ve tedavisi nedir?

Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Coşkun Saf, son dönemde okullarda yaygın olarak görülen; kendini ateş, kusma ve ishal gibi belirtiler ile gösteren viral enfeksiyonlar hakkında aileleri bilgilendirdi.

Yaz günlerini geride bırakırken gün içinde veya günden güne hava sıcaklıklarının değişkenlik göstermesi ve de okulların açılmasıyla birlikte enfeksiyonların toplumumuzda kolayca yayılabildiği bir döneme girmiş bulunmaktayız. Bu dönemde özellikle; bulantı, kusma şikayetlerinin ön planda olduğu, bazen ishal ve ateşin de eşlik edebildiği, şiddeti ve süresi hastadan hastaya farklılık gösteren bazı virüs enfeksiyonlarını sıkça görmeye başladık. Burada önemli olan nokta; aileleri endişelendiren ve çocuklarımızın okuldan bir süre ayrı kalmasına neden olabilen bu enfeksiyonların genelde, virüs kaynaklı olduğu ve dolayısıyla antibiyotik gerektirmemesidir. Tedavisi ise çoğunlukla, istirahat ve sıvı desteğinin arttırılması, gerekli durumlarda ateş düşürücü gibi destekleyici tedaviler ile kendini sınırlandırması şeklinde olmaktadır.

ÇOCUKLAR ELLERİNİ SIK SIK YIKAMALI!

Bu virüsler genelde; temas ve ağız ve solunum yoluyla bulaşmaktadır. Bulaşmanın önlenmesinde ellerin sıkça sabun ve suyla yıkanması, hasta çocukların mümkünse birkaç gün okula gönderilmemesi, tuvaletlerin hijyeni, çocukların oyun alanlarının hijyeni, yiyeceklerin hijyenik koşullarda hazırlanması gibi faktörlere dikkat edilmesi gerekmektedir.

KUSMA, İSHAL VE ATEŞİN ŞİDDETLİ OLDUĞU DURUMLARDA DOKTOR KONTROLÜ ÖNEMLİ

Hastaneye veya doktora başvuru konusunda karar verirken hastanın şikayetlerinin şiddeti, süresi ve evde yeterli sıvı alımının olup olmadığı önemlidir. Yani hafif ateş, birkaç kez kusma veya ishali olup ağızdan yeterli sıvı verilebilen ve ek şikayeti olmayan hastalar evde takip edilebilir. Evde takip edilen hastalara su ve ayran gibi sıvıların sıkça verilmesi, fazla yağlı veya şekerli gıda ve içeceklerden olabildiğince uzak durulması yerinde olacaktır. Ancak; kusma veya ishalin sık, ateşin şiddetli ve dirençli olduğu, ağızdan sıvı alımının yetersiz olduğu, çocuğun halsiz düştüğü veya döküntü, şiddetli karın ağrısı gibi ek şikayetlerin olduğu durumlarda tanı ve tedavi açısından mutlaka bir çocuk hekimi tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaz sancısına ne iyi gelir? Gaz sancısına ne iyi gelir?
'Var olan en kötü yağ' diyerek açık açık uyardı!'Var olan en kötü yağ' diyerek açık açık uyardı!
Akılalmaz dolandırıcılık! Youtuber gözaltına alındı: Canlı yayın açarak...Akılalmaz dolandırıcılık! Youtuber gözaltına alındı: Canlı yayın açarak...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin'den flaş 3600, EYT ve zam açıklaması!

Bakan Bilgin'den flaş 3600, EYT ve zam açıklaması!

Süper Lig yayın ihalesini kim kazandı? Maçlar hangi kanalda? İşte cevabı...

Süper Lig yayın ihalesini kim kazandı? Maçlar hangi kanalda? İşte cevabı...

Evini satıp kripto paraya yatırdı, zarar edince canına kıydı! Dikkat çeken not

Evini satıp kripto paraya yatırdı, zarar edince canına kıydı! Dikkat çeken not

Kılıçdaroğlu'ndan 'Karadeniz' gezisi yorumu!

Kılıçdaroğlu'ndan 'Karadeniz' gezisi yorumu!

Yabancı uyruklu kadın, evde doğurduğu bebeği balkondan attı

Yabancı uyruklu kadın, evde doğurduğu bebeği balkondan attı

İhbara giden polisler anlattı: İçerisi kan kokuyordu

İhbara giden polisler anlattı: İçerisi kan kokuyordu

İlginizi Çekebilir

Kocasının ihanetini öğrendiğinde öyle bir intikam aldı ki...

Kocasının ihanetini öğrendiğinde öyle bir intikam aldı ki...

Ailesinden oğullarına dava! “Pahalı bir düğün yaptık”

Ailesinden oğullarına dava! “Pahalı bir düğün yaptık”

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Yanına iki kişiyi daha aldı! Öğrencisine tecavüz etti

Yanına iki kişiyi daha aldı! Öğrencisine tecavüz etti

Sevgilisinin babasının cenazesinde öyle bir şey yaptı ki...

Sevgilisinin babasının cenazesinde öyle bir şey yaptı ki...

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.