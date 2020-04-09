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'Virüs kimseyi öldürmez' dedi ve farklı bir tedavi yöntemi açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2020 14:12 | Son Güncelleme

Bursa'da doktor olan Dr. Ahmet Şentürk, koronavirüs ile ilgili çektiği bir videoyu paylaşarak Sağlık Bakanlığına teklifte bulundu. Her aile hekiminin kendisine düşen 4 bin phastaya hemogram testi yapıp hastaların bağışıklık sistemleri hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini savunan doktor Şentürk, "Virüs kimseyi öldürmez. Virüse karşı bedenimizde olması gereken savunma mekanizması düşükse o öldürür" dedi.

'Virüs kimseyi öldürmez' dedi ve farklı bir tedavi yöntemi açıkladı

Kuleli ve GATA’da başlayan eğitimini sivil bir üniversitede tamamlayarak kendini bu alanda geliştiren Bursalı Dr. Ahmet Şentürk, çektiği bir videoyu paylaşarak korona virüse farklı bir bakış açısı getirdi.

FARKLI BİR TEDAVİ YÖNTEMİNİ ANLATTI

1992 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yılın doktoru seçilerek alanında dünya genelinde dikkatleri çekmeyi başaran Dr. Ahmet Şentürk, koronavirüse karşı yapılan mücadeleyi farklı yönleriyle ele alarak alternatif çözümleri belirtti. Doktor Şentürk, Sağlık Bakanlığına yönelik teklifini sunduğu videosuna, “Son günlerde koronavirüs belasıyla tüm millet olarak büyük tedirginlik içerisinde, çok büyük bedeller ödeyerek bir savaş hali içerisindeyiz. Hükümetimiz bir sürü tedbirler alıyor. Biz de sahada bunları uygulamak için elimizden geleni yapıyoruz. Yalnız bu yaptıklarımız bana yeterli gelmiyor. Bunları doğrudan sayın bakanımıza iletmek isterdim. Ancak kendisine ulaşmayı başaramadım. Belki bu video kendisine ulaşır. İlgilenirse, şu anda anlattığım şekilde bilimsel verilerle kendisine sunarım” diyerek başlarken, mevcut deneyimleri doğrultusunda farklı bir tedavi yöntemini anlattı.

'VİRÜS KİMSEYİ ÖLDÜRMEZ'

“Bu kadar sosyal izolasyon gerekiyor mu diye düşünüyorum. Nereye saklanırsak saklanalım bu virüs hepimizi bulacak. Hepimize bu virüs bulaşacak. Bugün mü, seneye mi, bir daha ki seneye mi bulaşacak? Bu önemli. Hepimize aynı anda bulaşmaması önemli. En önemlisi bizim bağışıklık sistemimiz. Virüs kimseyi öldürmez. Virüse karşı bedenimizde olması gereken savunma mekanizması düşükse o öldürür” diyen Doktor Şentürk, virüse karşı aile hekimleri ile yapılacak ortak bir çalışma önerisini sundu. Şentürk, “Çok basit bir test var. Bunu çok hızlı bir şekilde uygulayabilirdik. Aile hekimi başına ortalama 4 bin hasta var. Tüm sağlık ocaklarında uygulayabildiğimiz hemogram testini herkese yaparak insanların bağışıklığı hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Aile hekimleri 15 gün içerisinde tüm kitlelerine bu testleri uygulayabilir. Test maliyeti de 5 TL’yi geçmez. Bu testlere göre de kişilerin bağışıklığına göre yaşam önerileri sunabiliriz” dedi.

Kaynak: İHA

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