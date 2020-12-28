Viskon kumaş nedir? Viskon kumaş neden sıklıkla tercih edilir?

Gittikçe gelişen tekstil ve moda sektörünün vazgeçilmez kumaşları vardır. Yıllar geçse dahi sürekli tercih edilen bu kumaş çeşitleri arasında Viskon kumaş da yer alır. Konforlu yapıya sahip bu kumaşın birçok avantajı mevcuttur. Tüm fonksiyonları ve avantajları detaylı bir şekilde yazımızda sizlerle. Viskon Kumaş Nedir? Viskon kumaş tekstil ürünlerinin vazgeçilmez parçalarından biri olup kayın ağacından üretilir. Viskon kumaşın yapısında selüloz vardır. Kumaşın üretimi sırasında selülozun yapısında hiçbir değişiklik olmaz ve hiç kimyasal madde kullanılmadan yapılır. Viskon kumaşın pamuğa benzer yapısı ile tanınır; ancak farklılıklar da bulunur. Örneğin nem alma özelliği pamuktan yüksektir. Nem alma ve suyu iyi emen yapısı vardır. Öyle ki viskon kumaşlar kendi bünyesinin %80 ile %120 oranına kadar su emebilir. Bu kadar yüksek bir nem alma oranına sahip olduğundan dolayı viskon kumaşlarda boyama ve baskı son derece parlaktır. Yapısı ve dokusu daha canlı görünür. Viskon kumaşların yüksek esneme kabiliyeti vardır, %15-30 ile pamuğa oranla yaklaşık 2 kat daha esnek yapıdadır. Çok yönlü yapısı ile viskon kumaş modern moda kumaş türlerinden biri olup kumaşa yumuşak bir doku kazandırır. Konforlu, nitelikli ve kullanım alanı geniştir.

Viskon Kumaşının Özellikleri Nelerdir? Viskon kumaşın özellikleri oldukça fazladır, en eski üretilen elyaf olup ilk olarak 1883’te ipek için ucuz bir alternatif olması için karşımıza çıkmıştır. Viskon parlak ve kaliteli bir yapıdadır. Viskon kumaşın moda ve tekstil dünyasında sıklıkla tercih edilmesinin ve geniş ürün yelpaze varlığının sebepleri vardır. İşte viskon kumaşın en faydalı özellikleri: Çok yönlü bir kumaştır, diğer kumaşlarla kolay kombinlenir.

Mükemmel renk tutar.

Nispeten hafiftir.

Yumuşak, rahat bir kumaştır.

Ekonomiktir.

Güçlü ve sağlamdır.

Canlı renk seçenekleriyle parlak bir görünümü vardır.

Zarif ve kullanışlıdır.

Baskıya elverişlidir. Viskon Kumaşın Sahip Olduğu Avantajlar Viskon Kumaş Terletmez: Viskon kumaş terletir mi sorusu ile sıkça karşılaşılmaktadır. Viskon kumaş suyu ve nemi iyi emen, hava alan bir kumaş olduğundan dolayı terleme yapmaz ve rahattır. Hafif olması ve terletmemesi sebebiyle yaz aylarında daha çok tercih edilen bir kumaş türü olsa da her mevsim rahatlıkla ve güvenle tercih edilebilir. Viskon Kumaş Kolay Kırışmaz: Viskon kumaş üretimine ve yapısına göre çeşitli modelleri vardır. Kolay kırışan modelleri olduğu kadar düz, canlı ve parlak modelleri de vardır. Viskon Kumaş Sağlıklı Yapıya Sahiptir: Viskon kumaş havadar yapısı ile oldukça sağlıklıdır. Naturel kumaşlar arasında yer alır. Vücudun hava almasına olanak sağladığından sağlıklı bir yapısı vardır.

Viskon Kumaş İç Göstermez: Viskon kumaşın sıklıkla tercih edilmesinin bir diğer sebebi de iç göstermeyen yapısıdır.

Viskon Kumaş Çok Az Çekme Yapar: Pamuğa çok benzer yapıya sahip olan viskon kumaş pamuk gibi oldukça az da olsa çekme payı vardır. Bunu oranlayacak olursak 1 metrelik kumaş birkaç cm çekme yapabilir. Viskon Kumaşın Fiyat Aralığı Kaçtır? Viskon kumaş fiyat aralıkları, viskon kumaş üreticileri arasında hesaplanan bir girdi-çıktı ilişkisinden meydana gelir. Viskon elbiselik kumaş olarak kullanılacak olduğu noktada metre ve kilo fiyatları birbirinden farklıdır. Bu farklılığın sebebi herkesin en uygun viskon kumaşa sahip olmak istemesidir. Tekstil üreticileri genellikle suni ipek üretmesinin nedenlerinden biri, pamuktan daha ucuz olmasıdır. Bu kumaşın pamuktan daha ucuz olduğu, kullanılan üretim işlemlerine ve nerede yapıldığına bağlı olarak değişir. Viskon Kumaşın Kullanım Alanları Geniş yelpazede kullanılan bir kumaş olan viskon kumaş, günlük giyimde oldukça sık karşımıza çıkar. Şalvar, casual pantolon, tişört gibi elbiseler için çokça tercih edilir. İsteğe göre endüstri de ve dekorasyon içinde kullanılabilir. Yastık veya köşe yastığı gibi dekoratif olarak döşemelerde kullanıldığı görülür. Pamuk, keten ve yün gibi diğer kumaş türleriyle karıştırılarak da kullanılmaktadır. Ayrıca vücuda zararı olmadığından, teni tahriş etmediğinden ve kaşındırmadığından iç çamaşırı da yapılmaktadır.