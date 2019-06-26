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Vişne topladığı ağaçtan düşüp, öldü 

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 17:18 | Son Güncelleme

 TOKAT'ta vişne toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Ali Razi(71), hayatını kaybetti.  Olay, Tokat merkeze bağlı Kemalpaşa köyünde öğlen vakti meydana geldi.

Vişne topladığı ağaçtan düşüp, öldü 

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)- TOKAT'ta vişne toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Ali Razi(71), hayatını kaybetti.
Olay, Tokat merkeze bağlı Kemalpaşa köyünde öğlen vakti meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Ali Razi, evinin bahçesinde bulunan ağaca çıkarak olgunlaşan vişneleri toplamak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Razi, yere düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Razi, kurtarılamayadı. Ali Razi’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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