Vivo X60 Pro Plus ilgi göreceğe benziyor

Vivo kısa süre önce Çin’de Vivo X60 serisi akıllı telefonlarını tanıttı. Marka şu ana kadar Vivo X60 ve Vivo X60 Pro’yu piyasaya sürdü ancak henüz serinin en güçlü telefonunu duyurmadı. Şimdiye kadar, ürünle ilgili internete bazı bilgiler sızdırıldı. Bugün sızdırılan bilgi ise, ürünün şarj hızının ne olduğuna dair bir ipucu veriyor.

İŞTE VİVO X60 PRO+'IN ŞARJ DESTEĞİ

Sportif model adı V2056A olan X60 Pro+, 55W hızlı şarj desteği ile Çin'deki 3C'de onaylandı. 3C listesi telefonun ayrıca b ağlarını destekleyeceğini belirtiyor. Vivo X60 ve X60 Pro varyantların da yeni nesil ağlarla uyumlu olduğu düşünülünce 5G ağ destekleme özelliği beklenen bir ayrıntıydı.

Çinli sertifika yetkilisi, X60 Pro+ ile ilgili başka bir ayrıntı henüz açıklamadı. Ancak Geekbench sayesinde ürünün Snapdragon 888 SoC ve 12GB RAM ile geleceğini biliyoruz. Ayrıca kıyaslama testine tabi tutulan telefon, Android 11’i çalıştırdı.

Cihaz, tek delikli selfie kamera ile 120Hz yenileme hızına sahip bir ekrana sahip olacak. Selfie çekim kamerasının 50MP’lik bir ünite olacağı bildiriliyor. Arka tarafta, cihaz dörtlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Önümüzdeki günlerde Vivo X60 Pro+ hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz.

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