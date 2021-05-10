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Vivo Y76s ve Vivo Y53L ufukta göründü

10.05.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli telefon üreticisi Vivo, cihazları çeşitli fiyat segmentlerinde satmasıyla tanınıyor. Markanın Vivo Y serisi, en uygun fiyatlı serisini oluşturuyor. Bu akıllı telefonlar, Xiaomi ve realme’nin telefonlarına kıyasla daha iyi bir fiyat / performans oranı sunmasa da, çevrimdışı pazarlarda hala popüler.

Vivo Y76s ve Vivo Y53L ufukta göründü

Son gelen haberlere göre Vivo Y76s ve Vivo Y53L serideki bir sonraki cihazlar olabilir.

Çevrimiçi veritabanlarında vivo Y76s ve vivo Y53L adlı iki yeni vivo Y serisi ekonomik akıllı telefon görüldü. İki cihaz, IMEI ve CEIR veri tabanlarında listelenmiş olarak görüntüleniyor.

Farkında olmayanlar için, CEIR (Merkezi Ekipman Kimliği Kaydı), kaybolan cep telefonlarını izlemek ve bulmak için Hindistan’ın Telekomünikasyon Departmanı (DoT) tarafından geliştirilmiştir. Dolayısıyla, bu telefonların Hindistan’da piyasaya çıkmasını bekleyebiliriz.

Bu listelere göre vivo V76S, V2111A model numarasını taşıyacak. Ayrıca, CEIR bu telefonların 4G bağlantısı ile sınırlı olduğunu ortaya koyuyor.

ŞARJ CİHAZI ORTAYA ÇIKTI

Ek olarak, vivo Y76s (V2111A), Çin’in 3C sertifika bürosu tarafından da onaylandı. Buna göre, bu akıllı telefon 18W hızlı şarjı destekleyecek ve şarj cihazı en azından Çin’de kutuda çıkacak. Avrupa pazarına ise daha gelişmiş aksesuarlar ile çıkış yapması bekleniyor.

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Ne yazık ki bu telefonlar hakkında yukarıda belirtilen detaylar dışında hiçbir şey bilinmiyor. Ancak yakın gelecekte lansmanlarından önce onlar hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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