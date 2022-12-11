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Vize sorunu yaşayan Ruslardan 'beyaz cennet' Uludağ’a rağbet! "Tercihleri Türkiye oluyor" dedi, nedenlerini sıraladı

11.12.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Aralık’ta sezonun açılacağı Uludağ’a, Ukrayna savaşı nedeniyle vize problemi yaşayan Rus turistlerden ise rağbet arttı. Kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladığı, kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da sezon hazırlıkları tamamlanırken, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmara BTK Başkanı Murat Saraçoğlu, “Savaşın Türkiye turizmine olumlu bir yansıması oldu. Rusya ile olan iyi ilişkilerimiz ve coğrafi yakınlık nedeniyle tercihleri, Türkiye oluyor” dedi.

Vize sorunu yaşayan Ruslardan 'beyaz cennet' Uludağ’a rağbet! "Tercihleri Türkiye oluyor" dedi, nedenlerini sıraladı

Kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladığı, kış turizminin önemli merkezlerinden olan ve 15 Aralık’ta sezonun açılacağı Uludağ’da hazırlıklar tamamlandı. Sezonda konaklama ücretleri, özellikle yılbaşı ve sömestir tatillerinde 9 bin liraya kadar çıkıyor. Yılbaşı için 2 günlük hazırlanan paket programda 2 kişilik odanın gecelik 17 bin 200 TL'den müşteri beklediği Uludağ'a, çoğunlukla Orta Doğu ülkelerinden ilgi oluyor.

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"AĞIRLIKLI OLARAK RUS VE ARAP TURİSTLERİ BEKLİYORUZ"

Bu sezonun iyi geçeceğini düşündüklerini belirten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmara BTK Başkanı Murat Saraçoğlu, "Uludağ hem ülkemizde hem de dünyada önemli turizm merkezlerinden bir tanesi. Oteller, acenteler, rehberler olarak biz de hazırlıklarımızı tamamladık. Kar da yağmaya başladı. Bu sene yabancı misafir olarak, ağırlıklı olarak Rus ve Arap turistleri bekliyoruz. Yapılan tanıtım çalışmalarından sonra Uludağ’a yeni ülkelerden de gelenler olmaya başladı. Örneğin Avrupa’dan, Polonya’dan rezervasyonlar almaya başladık. Bu dönem kış turizminin iyi geçeceğine inanıyoruz” dedi.

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"RUS TURİSTLERİN KOLAY ULAŞABİLECEĞİ ÜLKELERİN BAŞINDA TÜRKİYE GELİYOR"

Ukrayna savaşı nedeniyle Rus turistlerin vize problemi yaşadığını belirten Saraçoğlu, bunun Türkiye turizmine yansımasının ise olumlu olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Savaşın Türkiye turizmine olumlu bir yansıması oldu. Şöyle ki; Rusya'dan turistler Avrupa ve dünyanın birçok ülkesine kabul edilmemeye başladı. Vize problemleri yaşanmaya başlandı. Bu nedenle Rus turistlerin kolay ulaşabileceği ülkelerin başında Türkiye geliyor. Rusya ile olan iyi ilişkilerimiz ve coğrafi yakınlık nedeniyle tercihleri, Türkiye oluyor. Türkiye’de konforlu ve kaliteli bir tatil anlayışı var. Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden de talep var. Katar’da devam eden Dünya Kupası var. Körfez ülkeleri şu an oraya yönelmiş durumda ancak bu ülkelerde kış mevsimi yaşanmadığı için kış turizmine önem veriyorlar. Uludağ’da Araplar tarafından yoğun talebin olduğunu söyleyebiliriz. Artan maliyetler nedeniyle Uludağ'daki ücretler de arttı. Ancak her bütçeye uygun bir otel olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

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(DHA)

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