HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Vizontele filminin o sahnesi Adıyaman'da gerçek oldu! 'Baba akü yok'

Vizontele filminin o sahnesi Adıyaman'da gerçek oldu! 'Baba akü yok'

13.11.2023 15:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vizontele filminin ‘Baba akü yok’ sahnesi Adıyaman’da gerçek oldu. Kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar park halindeki kamyonetin aküsünü çaldı. 'Film gerçek oldu' diyen kamyonetin sahibi Halit Kara, "Gece zaten tedirgin yatıyoruz bir de gece yatmayıp bunları mı bekleyelim, ayıptır yani" dedi.

Vizontele filminin o sahnesi Adıyaman'da gerçek oldu! 'Baba akü yok'

Adıyaman merkez Kayalık Mahallesi 2430 Sokak içerisinde park halinde bulunan Halit Kara’ya ait kamyonetin aküsü gece saatlerinde kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından çalındı. Sabah oğlu Semih Kara ile birlikte işe gitmek için kamyonete binen Halit Kara, kontağı çevirdiğinde aracın elektriği olmadığını fark etti. Araçtan inen Semih Kara, akünün yerinde olmadığını fark edince Vizontele filmindeki gibi ‘Baba akü yok’ sözlerini kullandı.

AW075634_01

'FİLM GERÇEK OLDU'

Akünün çalınmasından dolayı işe yürüyerek gitmek zorunda kalan Halit Kara, “Sabah 7’de evden annemin yanından çıktım, arabanın kapısını açarak arabaya bindim. Kontağı açtım ki elektrik yok. Çocuğa arabadan in bir bak arabanın aküsüne falan yerinde mi dedim, baba akü yok dedi. Film gerçek oldu yani. Polisi aradım, polis de size ekip göndereceğim dedi bekledim, gelen kimse olmadı, onun için ben de kaldım bu şekilde. Bir akü sordum 4 bin TL. Yani bizim deprem bölgesinde olmamıza rağmen bizim bu sıkıntılarımız bizlere yetmiyormuş gibi bir de bu hırsızlıkla uğraşıyoruz yani. Gece zaten tedirgin yatıyoruz bir de gece yatmayıp bunları mı bekleyelim, ayıptır yani” dedi.

AW075634_02

'BABA AKÜ YOK'

"Baba akü yok" diyen Semih Kara ise “Babam kontağı açtı elektrik gelmiyordu, 'babam aşağıya in bir bak' dedi, ben de indim, baba akü yok dedim. Akümüzü çalmışlar. Yani akümüzü getirsinler, 4 bin TL masraf. İşe gideceğiz sabah sabah böyle olmuyor, ayıp yani. Film gerçek oldu” diye konuştu.

İHA

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Christian Dior'un ikonik parfümü Sauvage kısa süreliğine indirimdeChristian Dior'un ikonik parfümü Sauvage kısa süreliğine indirimde
İmamoğlu'na taşla saldırmışlardı! Akılalmaz ifadeler: 'Cebimdeki erikleri attım'İmamoğlu'na taşla saldırmışlardı! Akılalmaz ifadeler: 'Cebimdeki erikleri attım'
iPhone modelleri de indirimde! Flaş fırsatları sizin için bir araya getirdikiPhone modelleri de indirimde! Flaş fırsatları sizin için bir araya getirdik
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Akü hırsızlık vizontele
En Çok Okunan Haberler
Dilan Polat cezaevinde çocuklarından biriyle görüşmüş... Yeni iddia şaşırttı: Günde 30 avukat görüşe geliyor ama...

Dilan Polat cezaevinde çocuklarından biriyle görüşmüş... Yeni iddia şaşırttı: Günde 30 avukat görüşe geliyor ama...

2 senedir devam eden 'asgari ücret' geleneğini Mehmet Şimşek bozabilir

2 senedir devam eden 'asgari ücret' geleneğini Mehmet Şimşek bozabilir

İmamoğlu'na taşla saldırmışlardı! Akılalmaz ifadeler: 'Cebimdeki erikleri attım'

İmamoğlu'na taşla saldırmışlardı! Akılalmaz ifadeler: 'Cebimdeki erikleri attım'

Ulu Önder'e büyük saygısızlık! Çirkin imalarını peş peşe sıraladı

Ulu Önder'e büyük saygısızlık! Çirkin imalarını peş peşe sıraladı

Sosyal medya bu kadını konuşuyor! "Yürü, seni istiyorum, aynı yatağa gidiyoruz"

Sosyal medya bu kadını konuşuyor! "Yürü, seni istiyorum, aynı yatağa gidiyoruz"

İşte Türkiye'de suç oranı en düşük 10 il! Aralarında iki büyükşehir var

İşte Türkiye'de suç oranı en düşük 10 il! Aralarında iki büyükşehir var

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

60 şişe alkolü bitirdi! Tüm delilleri yok etti

60 şişe alkolü bitirdi! Tüm delilleri yok etti

Gülümseten Kasım Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe binlerce üründe büyük fırsat

Gülümseten Kasım Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe binlerce üründe büyük fırsat

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.