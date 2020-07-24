Vladimir Putin'den Azerbaycan-Ermenistan açıklaması!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ve Ermenistan sınırındaki çatışmaların Rusya için çok hassas olduğunu belirtti.

Reuters'in aktardığı haberde, Rusya Devlet Başkanı Putin bugün Azerbaycan - Ermenistan sınırında yaşanan gerginlik ve çatışmalarla ilgili ilk kez bir açıklama yaptı.

Durumu yakından takip ettiklerini belirten Putin, durumun Rusya açısından çok hassas olduğunu ifade etti.

ERMENİSTAN, 12 TEMMUZ'DA SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı. Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral olmak üzere 8 asker şehit olmuştu.

