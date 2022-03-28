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Vladimir Putin'i ringte düelloya davet etti! 'Ona karşı çok agresif olacağım...'

28.03.2022 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Putin'e tepkiler gelmeye devam ediyor. Ringlerde görmeye alışık olduğumuz Jiselle isimli ring kızı Putin'i düelloya davet etti. Jiselle, 'En çok kiminle dövüşmek istersin?' sorusuna Putin yanıtını verdi.

Vladimir Putin'i ringte düelloya davet etti! 'Ona karşı çok agresif olacağım...'

Ukrayna'da binlerce insanın ölümüne neden olan Vladimir Putin'e öfke giderek büyüyor. Hem ABD hem İngiltere hem de Avrupa'nın diğer ülkeleri Putin'in savaş yanlısı hareketlerini lanetliyor.

Boks ringlerinde görmeye alışık olduğumuz Jiselle Arıanne 'En çok kiminle boks yapmak isterdiniz?' sorusuna Vladimir Putin yanıtını verdi. Ring kızı olarak hayatına devam eden Jiselle, adeta Putin'e meydan okudu.

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'ONA KARŞI AGRESİF OLACAĞIM'

Jiselle, Putin'i düelloya davet ederken 'Ona karşı agresif olacağım' dedi. Instagram üzerinden paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken Jiselle, Youtube üzerinden verdiği röportajda Putin ile savaşmak istediğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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