Vldl kolesterol nedir? Vldl kolesterol seviyesi kaç olmalı?

Kalp ve damar sağlığını korumak amacı ile vldl değerinin belirli referans aralığında olması gerekir. Vldl kolesterolün düşük olması sağlıklı bir bireyi ifade eder. Olması gerekenden fazla düşük ya da yüksek değerler aldığında bazı hastalıklara neden olabilir. Vldl kolesterol değer aralığı kaç olmalı? Vldl kolesterol yüksekliği ya da düşüklüğü ne anlama gelir? Bu konular ile ilgili bilinmesi gerekenleri sizler için derledik. Vldl Kolesterol Ne Demektir? Vldl kolesterol, ingilizce very low density lipoproteinin kısaltmasıdır. Yani düşük yoğunluktaki lipoprotein demektir. Kötü kolesterol grubunda yer alan bir lipittir (yağ). Dışarıdan alınan besinlerle artmaz. Vücut tarafından üretilir ise değerinde bir miktar artış olur. Normal koşullarda vücutta en düşük seviyelerde bulunması gerekmektedir. Bu kolesterol özellikle kalp ve damar sağlığına ciddi oranda zarar verebilecek düzeylere ulaşabilmektedir. Olması gereken değer aralığının çok üzerine çıkarsa kalp ve damar tıkanıklığının yanı sıra pek çok değişik sorunlara yol açabilir.

Bu bilgiler doğrultusunda Ldl kolesterol ne demek sorusuna kısaca kötü kolesterol diyebilirsiniz. Görevine gelecek olursak, kolesterolü ve vücudun enerji üretmek için kullandığı yağ türünü (trigliserit) atar damarlarda taşımaktır. Ldl kolesterol seviyesi çok fazla olan kişilerde, zaman ile arterlerde birikme olur. Vldl Kolesterolün Değer Aralığı Kaç Olmalıdır? Hastanelerde yapılan kan testleri ile kolesterol düzeyi ölçülmektedir. Bu ölçüm laboratuvardaki cihazlara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bununla beraber kadın, erkek, çocuk bakımından da değişiklik gösterebilir. Bu faktörlere göre olan farklılık çok büyük seviyelerde olmadığından referans aralığı herkese uygun olarak belirlenmiştir. Sağlıklı bir bireyde vldl kolesterol referans aralığı şu şekildedir: 130 mg/dl altında ise ideal

130 - 159 mg/dl arasında ise sınırda

160 mg/dl üzerinde ise yüksek olarak belirlenir.

160 mg/dl nin üzerine çıktığında anormal durum olarak dikkate alınır ve doktor kontrolünde tedaviye başlanır. Tedaviler ile düşürülmeye çalışılır. Çok sık rastlanmayan bazı durumlarda, yüksek kolesterol kalıtsal olarak aile bireylerinden bireye geçebilir. Bu genetik bozukluk nedeni ile karaciğer LDL’yi temizleyemez. Yapılan çalışmalar sonucunda bu durumdan etkilenen yetişkin bireylerin çoğunun ldl seviyeleri 200 mg/dl seviyesini aşmıştır.