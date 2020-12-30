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Vldl kolesterol nedir? Vldl kolesterol seviyesi kaç olmalı?

30.12.2020 16:44 | Son Güncelleme:
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Vldl kolesterol nedir? Vldl kolesterol seviyesi kaç olmalı?

40 - 45 yaşlarından sonra hemen hemen herkesin yaşadığı sağlık sorunlarından biri kolesteroldür. Vldl kolesterolün bireyin sağlığı için normal değer aralığında olması çok önemlidir. Peki Vldl kolesterol nedir? Vldl kolesterol kaç olmalı?

Kalp ve damar sağlığını korumak amacı ile vldl değerinin belirli referans aralığında olması gerekir. Vldl kolesterolün düşük olması sağlıklı bir bireyi ifade eder. Olması gerekenden fazla düşük ya da yüksek değerler aldığında bazı hastalıklara neden olabilir. Vldl kolesterol değer aralığı kaç olmalı? Vldl kolesterol yüksekliği ya da düşüklüğü ne anlama gelir? Bu konular ile ilgili bilinmesi gerekenleri sizler için derledik.

Vldl Kolesterol Ne Demektir?

Vldl kolesterol, ingilizce very low density lipoproteinin kısaltmasıdır. Yani düşük yoğunluktaki lipoprotein demektir. Kötü kolesterol grubunda yer alan bir lipittir (yağ). Dışarıdan alınan besinlerle artmaz. Vücut tarafından üretilir ise değerinde bir miktar artış olur. Normal koşullarda vücutta en düşük seviyelerde bulunması gerekmektedir. Bu kolesterol özellikle kalp ve damar sağlığına ciddi oranda zarar verebilecek düzeylere ulaşabilmektedir. Olması gereken değer aralığının çok üzerine çıkarsa kalp ve damar tıkanıklığının yanı sıra pek çok değişik sorunlara yol açabilir.

Bu bilgiler doğrultusunda Ldl kolesterol ne demek sorusuna kısaca kötü kolesterol diyebilirsiniz. Görevine gelecek olursak, kolesterolü ve vücudun enerji üretmek için kullandığı yağ türünü (trigliserit) atar damarlarda taşımaktır. Ldl kolesterol seviyesi çok fazla olan kişilerde, zaman ile arterlerde birikme olur.

Vldl Kolesterolün Değer Aralığı Kaç Olmalıdır?

Hastanelerde yapılan kan testleri ile kolesterol düzeyi ölçülmektedir. Bu ölçüm laboratuvardaki cihazlara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bununla beraber kadın, erkek, çocuk bakımından da değişiklik gösterebilir. Bu faktörlere göre olan farklılık çok büyük seviyelerde olmadığından referans aralığı herkese uygun olarak belirlenmiştir. Sağlıklı bir bireyde vldl kolesterol referans aralığı şu şekildedir:

  • 130 mg/dl altında ise ideal
  • 130 - 159 mg/dl arasında ise sınırda
  • 160 mg/dl üzerinde ise yüksek olarak belirlenir.
  • 160 mg/dl nin üzerine çıktığında anormal durum olarak dikkate alınır ve doktor kontrolünde tedaviye başlanır. Tedaviler ile düşürülmeye çalışılır.

Çok sık rastlanmayan bazı durumlarda, yüksek kolesterol kalıtsal olarak aile bireylerinden bireye geçebilir. Bu genetik bozukluk nedeni ile karaciğer LDL’yi temizleyemez. Yapılan çalışmalar sonucunda bu durumdan etkilenen yetişkin bireylerin çoğunun ldl seviyeleri 200 mg/dl seviyesini aşmıştır.

Vldl Kolesterol Düşüklüğü

Vldl kolesterol düşüklüğü yada yüksekliği, referans değer aralığının dışına çıkılmış olması demektir. Bazı hastalıklara sebep olabilir. Bu hastalıklar hem yükseklik hem de düşüklük üzerinden oluşabilir. İki durum da ayrı ayrı dikkat edilmesi gereken ciddi sorunlardır. Özellikle yüksek miktarda enerji alınması durumunda kolesterol değerinde artma görülür. Alınan fazla enerji daha sonra kullanılmak üzere depolandığından vldl oranı da aynı doğrultuda artar.

  • Nefrotik sendrom
  • Şeker hastalığı
  • Aşırı stres
  • Böbrek üstü bezi hastalığı
  • Hipotiroidi
  • Polikistik over sendromu
  • Karaciğer yağlanması
  • Kişinin sağlıksız beslenme alışkanlığı, doymuş yağlardan zengin bir beslenme tarzı
  • Dengesiz ve düzensiz beslenme
  • Sigara kullanımı
  • Alkol tüketimi
  • Hareketsiz yaşama sahip olan kişiler
  • Ürenin kanda birikmiş olması gibi nedenler sebebi ile de vldl kolesterol seviyesi referans aralığını çok aşabilir.
  • Ldl kolesterol düşüklüğü durumunda da aynı tablolar yaşanabilmektedir.

Vldl Kolesterol Yüksekliği

Kalp ve damar sağlığı için çok riskli bir durum olan vldl kolesterol yüksekliği var ise hastalar mutlaka uzman bir hekime gitmelidir. Bireyler bazen kolesterolün arttığının farkına varmayabilir. Kolesterol değer yükselmesi şu belirtiler ile anlaşılabilir:

  • Yüz ve gözde oluşan sarı yağ bezeleri
  • Ayak ve bacaklarda hissedilen uyuşukluk
  • Göğüs ağrısı
  • Nefes darlığı
  • Baş dönmesi
  • Yaraların uzun süre iyileşmemesi
  • Ciltte oluşan lekeler
  • Deri altında yağ birikmesi
  • Vücudun belirli kısımlarında morarma görülmesi
  • Vücudun sürekli yorgun olması

  • Kişinin kendini sürekli halsiz hissetmesi

  • Vldl düşüklüğüne geldiğimiz zaman aslında bu bireyin sağlıklı olduğunu gösteren bir parametredir. Olması gereken seviyeden çok düşük olduğu durumlarda sağlıklı bir yaşamdan söz etmek pek de mümkün olmaz. Çok düşük olduğu durumlarda yapılan testler ile desteklenmeli ve uzman hekim tarafından yapılan tedavi yönergesine uyulmalıdır.
  • Sağlıklı yaşam tarzını uygulamak kolesterol seviyesini düşürür. Aynı zamanda zaten normal olan değerleriniz varlığında da bunu korumanızı sağlar. Kolesterol seviyenizi azaltmaya ya da korumaya yardımcı olacak besinler ve önlemler şu şekildedir:
  • Meyve ve sebze ağırlıklı, kepekli tahıllar olan ve düşük miktarda tuz içeren bir diyet ile beslenmek.
  • Hayvansal yağların tüketimini sınırlamak ve alınan iyi yağları kabul edilebilir miktarlara düşürmek. Tereyağı yerine soğuk sıkım sızma zeytinyağı kullanmak ya da etin yağ olmayan kısımlarını tercih etmek örnek olarak verilebilir.
  • Kızarmış yiyeceklerden uzak durup kavrulmuş, ızgara, fırınlanmış ya da haşlama yiyeceklere yönelmek.
  • Balık ve tavuk gibi et ürünlerini ve özellikle fazla miktarda omega - 3 içeren diğer besinleri diyete katmak.

  • Abur cubur atıştırmalıklar yerine badem ve ceviz gibi omega - 3 bakımından oldukça zengin kuruyemişleri tercih etmek.

  • Fazla kilolardan kurtulmak
  • Sigara ve tütün ürünleri kullanmamak
  • Haftada en az 4 gün 30 dakika egzersiz yapmak. Yürüyüş egzersize başlamak için en iyi seçenektir.
  • Alkol tüketimini minimuma indirgemek
  • Günlük hayatın stresini yönetmek

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