Vodafone internet altyapı sorgulama: Vodafone fiber internet altyapısı sorgulama nasıl yapılır?

Vodafone internet altyapı sorgulama işlemi sonrası talep ettiğiniz yönde altyapı başvurusu yapabilirsiniz. Ayrıca yapılan sorgulama sırasında fiber internet altyapı sorgulaması da yapılabilmektedir. Bulunduğunuz belirli bir konum için altyapı sorgusu yapabilir veya henüz taşınmadığınız bir binaya için altyapı sorgulama işlemini yapabilirsiniz.

Vodafone altyapı sorgulama

Ülkemizde kullanılan birkaç farklı internet altyapı sağlayıcısı vardır. Vodafone altyapı sorgusu ile birlikte bulunduğunuz bölgede hangi internet altyapı ile desteklendiğini öğrenebilirsiniz. Vodafone altyapı haritası üzerinden yapacağınız sorgulama işleme ile internet altyapısının hız kalitesini öğrenebilirsiniz. Bulunduğunuz konumun fiber internet altyapısı ile desteklenip desteklenmediğini de öğrenebilirsiniz. Sorgulama sonrasında internet altyapı hızının ölçülmesini de sağlamaktadır. Ayrıca herhangi bir internet altyapısı yok ise başvuru öncesi gerekli bilgilere sahip olmuş olursunuz.

Vodafone fiber internet altyapısı sorgulama nasıl yapılır?

Gelişen internet teknolojisi ile birlikte fiber internet altyapı kurulumu da artmaktadır. Fiber internet hali hazırda en sık kullanılan ADSL veya VDSL’den daha hızlı bir internet vericisidir. İnternet kablolarının ışık ile birlikte iletilmesini sağlamaktadır. Bu da internetin kullanıcıya çok daha çabuk iletilmesini sağlamaktadır. Vodafone internet altyapısı sorgulama işlemi ile beraber bulunduğunuz bölgenin sabit bir internet sağlayıcısını destekleyip desteklemediğini öğrenebilirsiniz. İnternet altyapı başvurusu yapabilmeniz için şu şekilde gerçekleşmektedir;

İlk olarak vodafone.com.tr adlı adrese gidin.

Açılan sayfada Vodafone ev interneti sekmesine tıklayın.

Daha sonra Altyapınızı sorgulayın yazısına tıklayın.

İletişim bilgilerini yazarak sorgulama işlemine devam edin.

Bir sonraki adımda sizden altyapı sorgulamasını yapmak istediğiniz adresin bilgilerini girmenizi isteyecektir. İl, ilçe, mahalle, cadde, bina numarası, daire gibi bilgileri girdikten sonra Vodafone evde internet altyapı sorgulama işlemi gerçekleşmiş olur.

Sorgulama sonrasında herhangi bir internet altyapısı bulunmuyorsa gerekli başvuruları yapmanız gerekmektedir. Eğer sorgulama yaptığınız konumda bir internet altyapısı bulunuyorsa bununla ilgili seçenekler karşınıza çıkmaktadır. Talep ettiğiniz şekilde işleminizi buradan devam ettirebilirsiniz.

Vodafone aktif altyapı bölgeleri ile evde internet kullanımını sağlamaktadır. Ülkemizde halen aktif altyapı bölge çalışmalarını sürdüren Vodafone internet hizmeti sağlayan firmalardan biridir. Vodafone hem kendi altyapı sistemlerini hem de Turkcell Superonline altyapı aracılığı ile hizmet vermektedir.

Vodafone altyapı sorunu yaşayanlar ne yapmalı?

İnternet sağlayıcıları kendi altyapılarını oluşturabildikleri gibi başka altyapıları kullanarak da hizmet sunmayı tercih edebilirler. İnternet sağlayıcılardan genellikle çok azı kendi altyapılarını kullanmaktadır. Bu sebeple bazı altyapı sorunları ile karşılaşma riski de artmaktadır.

Vodafone internet hizmeti alanlar da bazı altyapı sorunlarıyla karşılaşabilirler. Kullanıcılar, Vodafone altyapı sorunu ile karşılaştığında Vodafone Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçmelidir. Bu sorun eğer bir internet altyapı sağlayıcısının olmaması ise yine Müşteri Hizmetleri ile görüşerek gerekli altyapı başvuru işlemlerinin başlatılması gerekir.

