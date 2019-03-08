HABER

Vodafone Freezone Stüdyo'da online konser

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 14:32 | Son Güncelleme

Vodafone FreeZone Stüdyo, bu kez Simge'yi ağırlayacak

İSTANBUL (AA) - Vodafone FreeZone Stüdyo’da 13 Mart’ta düzenlenecek online konserde Simge sahne alacak.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, sanatçı, "Raad Online" temasıyla düzenlenecek konserde, bir ilk olarak, hem pop hem reggae janrlardan oluşan bir konsept ile gençlerin evine konuk olacak.

Simge'ye reggae parçalarda SATTAS eşlik edecek. Vodafone FreeZone YouTube kanalından saat 20.30’da canlı yayınlanacak konser, ücretsiz olarak Türkiye’nin dört bir yanındaki gençlerle buluşacak.

13 Mart’ta Vodafone FreeZone Stüdyo’da “Raad Online” temasıyla düzenlenecek online konserde, Simge bir ilk olarak hem pop hem reggae janrlardan oluşan bir repertuarla milyonlarca gencin evine konuk olacak.

Moderatörlüğünü YouTube fenomeni Chaby Han’ın yapacağı konsere, Türkiye’nin önemli reggae gruplarından SATTAS da konuk olarak katılacak. Yaklaşık 2 saat sürecek olan konser, Vodafone FreeZone YouTube kanalında canlı yayınlanacak. Türkiye’nin dört bir yanından gençler, Simge ve SATTAS’ın Vodafone FreeZone Stüdyo’da gerçekleştireceği bu “Saçma Güzel” konseri ücretsiz izleyebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Simge, Vodafone FreeZone Stüdyo’da konser vereceği için heyecanlı olduğunu belirterek, "İlk kez reggae söyleyeceğim. SATTAS ile birlikte keyifli bir deneyim olacak. Online konser fikri heyecan verici. Milyonlarca gencin evine aynı anda konuk olacağız. Herkesi 13 Mart akşamı Vodafone FreeZone YouTube kanalına bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Simge, Vodafone FreeZone Stüdyo’daki online konseri için eğlenceli bir tanıtım videosu da hazırladı. Vodafone FreeZone Instagram hesabında yayınlanan videoda, “Pop Simge” ve “Reggae Simge” aynı sahnede buluşup sohbet ediyor. İki ayrı kimliğe bürünerek hayranlarına sürpriz yapan Simge, gençleri 13 Mart’taki konseri izlemek için Vodafone FreeZone YouTube kanalına abone olmaya davet ediyor.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Isparta, Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Projeleri’nde Türkiye birincisi olduIsparta, Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Projeleri’nde Türkiye birincisi oldu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Antalya’da kadınlara çiçek hediye ettiAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Antalya’da kadınlara çiçek hediye etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
vodafone

En Çok Okunan Haberler

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya'da 300 bin kişiyi dolandırdı! Denizli'de yakalandı

Almanya'da 300 bin kişiyi dolandırdı! Denizli'de yakalandı

4 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili flaş gelişme

4 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili flaş gelişme

YKS'ye başvuran aday sayısı belli oldu

YKS'ye başvuran aday sayısı belli oldu

Halatlarla indiler! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar

Halatlarla indiler! Köprüde hareketli anlar

Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan hayatını kaybetti

Mesrob Mutafyan hayatını kaybetti!

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti kaç para olacak? (2019 bedelli askerlik ücreti)

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.