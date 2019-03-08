Vodafone Freezone Stüdyo'da online konser

İSTANBUL (AA) - Vodafone FreeZone Stüdyo’da 13 Mart’ta düzenlenecek online konserde Simge sahne alacak.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, sanatçı, "Raad Online" temasıyla düzenlenecek konserde, bir ilk olarak, hem pop hem reggae janrlardan oluşan bir konsept ile gençlerin evine konuk olacak.

Simge'ye reggae parçalarda SATTAS eşlik edecek. Vodafone FreeZone YouTube kanalından saat 20.30’da canlı yayınlanacak konser, ücretsiz olarak Türkiye’nin dört bir yanındaki gençlerle buluşacak.

13 Mart’ta Vodafone FreeZone Stüdyo’da “Raad Online” temasıyla düzenlenecek online konserde, Simge bir ilk olarak hem pop hem reggae janrlardan oluşan bir repertuarla milyonlarca gencin evine konuk olacak.

Moderatörlüğünü YouTube fenomeni Chaby Han’ın yapacağı konsere, Türkiye’nin önemli reggae gruplarından SATTAS da konuk olarak katılacak. Yaklaşık 2 saat sürecek olan konser, Vodafone FreeZone YouTube kanalında canlı yayınlanacak. Türkiye’nin dört bir yanından gençler, Simge ve SATTAS’ın Vodafone FreeZone Stüdyo’da gerçekleştireceği bu “Saçma Güzel” konseri ücretsiz izleyebilecek.