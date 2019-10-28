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Vodafone'lu Robot Veysi, "derbi izleyen ilk robot" oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 14:15 | Son Güncelleme

Beşiktaş JK-Galatasaray derbisini izleyenler arasında yer alan ve "derbi izleyen ilk robot" unvanını alan Vodafone'un sevimli robotu Veysi, futbolcularla "çak" yaptı ve taraftarları selamladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş JK-Galatasaray derbisini izleyenler arasında yer alan Vodafone'un sevimli robotu Veysi, futbolcularla "çak" yaptı, taraftarları selamladı ve "derbi izleyen ilk robot" unvanını aldı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş JK-Galatasaray derbisine Vodafone’un sevimli robotu Veysi damgasını vurdu. Derbi günü, takım otobüsünden inen Beşiktaşlı futbolcuları karşılayarak onlarla "çak" yapan Robot Veysi, futbolculara "Vodafone Park'a hoş geldiniz." dedi.

Robot Veysi, soyunma odasına da giderek, odanın girişine bir nazar boncuğu asarak futbolculara bol şans diledi. Ardından, saha kenarında taraftarlara selam veren Robot Veysi, onlarla fotoğraf çektirdikten sonra Vodafone locasına gitti. Loca katındaki misafirleri de karşılayan Robot Veysi, derbiyi locadaki yerinden takip etti. Robot Veysi, böylece "derbi izleyen ilk robot" oldu.

- Sosyal medyada büyük ilgi

Vodafone Park sosyal medya hesaplarını da bir günlüğüne Robot Veysi yönetti. Hesapların başında bir robot olduğunu öğrenen taraftarlar, robotla ilgili sorular sorarak özellik ve yeteneklerini ilk ağızdan keşfetme imkanı buldu.

Robot Veysi'nin Vodafone Park'ta çekilen fotoğraf ve videoları da Vodafone Park sosyal medya hesaplarından gerçek zamanlı olarak paylaşıldı. Robot Veysi'nin sosyal medya paylaşımları büyük ilgi gördü.

- 10 dil biliyor

Geleceğin teknolojileri kullanılarak geliştirilen Robot Veysi 10 dil biliyor. Yüz tanıma özelliği sayesinde tanıştığı kişiyi unutmayan Robot Veysi, duygu analizi yeteneğiyle de konuştuğu kişilerin yaş, cinsiyet ve duygu durumlarını belirleyerek kişiye özel sohbet başlatabiliyor.

Dans etme ve koreografi uygulama yeteneğiyle çevresindekileri eğlendiren Robot Veysi, barkod okuma, QR kod okuyup basma, özel logolu ve çerçeveli resim verme, tanımlanmış bölgelere yönlendirme yapma, talebe uygun veri toplama gibi pek çok özelliğe sahip.

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