Volkan Bozkır: BM Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'den seçilen ilk isim

Türkiye'nin eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı olarak görev yapmış büyükelçi Volkan Bozkır, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına seçildi. Bozkır, Türkiye'den BM Genel 75. Genel Kurul Başkanlığına oldu. 69 yaşındaki Bozkır tek aday olarak girmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'da paylaştığı kutlama mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla aday gösterilen Bozkır'ın "üye ülkelerin büyük desteğiyle" seçildiğini yazdı. Bozkır, 15 Eylül'de görevi BM 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande'den devralacak ve 2021 Eylül ayına kadar bu görevi sürdürecek. Volkan Bozkır, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu, Dışişleri Bakanlığında birçok görevi üstlendi. 24, 25 ve 26. dönemde İstanbul Milletvekili seçilen Bozkır, AKP hükümetlerinde Avrupa Birliği Bakanlığı ve Başmüzakerecisi olarak görev yaptı. BM Genel Kurul Başkanlığına seçilmesinin ardından Twitter'da paylaştışı mesajda Bozkır, "Kuruluşunun 75. yılında,içinde bulunduğumuz zor şartlarda, BM'nin en üst karar organının yönetimini üstlenecek ilk TC vatandaşı olmaktan, ülkem, milletim ve şahsım adına gurur duyuyorum" yazdı.

https://twitter.com/volkan\_bozkir/status/1273354673701953536 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande de hem şahsi hesabından hem de BM Genel Kurul Başkanlığı hesabından birer kutlama mesajı yayımladı. https://twitter.com/BandeTijjani/status/1273406759877644289 Twitter'da bazı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri ile birçok kişi ve kurum kutlama mesajları yayımladı. https://twitter.com/NorwayinTurkey/status/1273515043917717505 https://twitter.com/BelgiumAnkara/status/1273508446692945922 https://twitter.com/MevlutCavusoglu/status/1273346696479719424 Volkan Bozkır'ın TBMM profilinde, bugüne dek yapmış olduğu görevler şu şekilde sıralanıyor: Dışişleri Bakanlığında Stuttgart Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu, Bağdat Büyükelçiliği Başkâtibi, OECD Daimi Temsilciliği Müsteşarı, New York Başkonsolosu, Bükreş Büyükelçisi ve AB nezdinde T.C. Daimi Temsilciliği görevlerinde bulundu. Başbakanlık Dışişleri Danışmanlığı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve Dışişleri Başdanışmanlığı, AB Genel Sekreter Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı AB'den Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı ve AB Genel Sekreterliği görevlerini yürüttü.