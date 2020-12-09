Volkanda açılan deliğe düşen kadın: Dehşete düştüm

35 yaşındaki kadın, o sırada civarda olan bir yardımseverin yanındaki iple 4 buçuk metrelik çukurdan çekilerek kurtarıldı.

Sundbaum, pazartesi günü Good Morning America isimli televizyon programına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir anda altımdaki sandalye çekilmiş gibi hissettim. Dehşete düştüm. Karın üstüme yığılıp beni boğmasından korktum."

Fümerol adı verilen bu deliklerin nerede olduğunu kestirmek güç. Özellikle kar yağdığı zaman, etrafa yaydıkları çürük yumurta kokusunu almadan fümerolleri fark etmek zor.

Ayrıca içlerindeki hava zehirli de olabildiği için, düşen kişilerin hemen kurtarılması gerekiyor.

