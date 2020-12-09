HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Volkanda açılan deliğe düşen kadın: Dehşete düştüm

Volkanda açılan deliğe düşen kadın: Dehşete düştüm

09.12.2020 16:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Volkanda açılan deliğe düşen kadın: Dehşete düştüm

Cuma günü kocasıyla birlikte ABD'nin Oregon eyaletindeki Hood Dağı'nda kayak yapan Caroline Sundbaum, yarı faal yanardağdaki duman ve gaz yayan ancak karla kaplı delikten içeri düştü.

35 yaşındaki kadın, o sırada civarda olan bir yardımseverin yanındaki iple 4 buçuk metrelik çukurdan çekilerek kurtarıldı.

Sundbaum, pazartesi günü Good Morning America isimli televizyon programına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir anda altımdaki sandalye çekilmiş gibi hissettim. Dehşete düştüm. Karın üstüme yığılıp beni boğmasından korktum."

Fümerol adı verilen bu deliklerin nerede olduğunu kestirmek güç. Özellikle kar yağdığı zaman, etrafa yaydıkları çürük yumurta kokusunu almadan fümerolleri fark etmek zor.

Ayrıca içlerindeki hava zehirli de olabildiği için, düşen kişilerin hemen kurtarılması gerekiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamaya uymayan gençler bakın nasıl yakalandı! Kısıtlamaya uymayan gençler bakın nasıl yakalandı!
Korona aşısı olanlar maske takmaya devam edecek mi?Korona aşısı olanlar maske takmaya devam edecek mi?
Büyük ikramiyeye saatler kaldı!Büyük ikramiyeye saatler kaldı!

En Çok Okunan Haberler

"Devlet Bahçeli'nin yerine İzzet Ulvi Yönter" iddiası

"Devlet Bahçeli'nin yerine İzzet Ulvi Yönter" iddiası

Çıplak videosu Whatsapp’a düşmüştü! Sevgilisini suçladı

Çıplak videosu Whatsapp’a düşmüştü! Sevgilisini suçladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması

Oğlunun nikahı iptal olmasın diye yaptıkları kan dondurdu

Oğlunun nikahı iptal olmasın diye yaptıkları kan dondurdu

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen koronavirüse mi yakalandı?

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen koronavirüse mi yakalandı?

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Diğer Haberler

Pfizer'ın Kovid-19 aşısıyla ilgili alerji uyarısı yapıldı

Pfizer'ın Kovid-19 aşısıyla ilgili alerji uyarısı yapıldı

Korona aşısı olanlar maske takmaya devam edecek mi?

Korona aşısı olanlar maske takmaya devam edecek mi?

Zengin ülkeler Covid-19 aşılarını istifliyor

Zengin ülkeler Covid-19 aşılarını istifliyor

Kritik zirve öncesi İtalya'dan Türkiye uyarısı

Kritik zirve öncesi İtalya'dan Türkiye uyarısı

Rus paralı asker şirketi Wagner komutanından Türkiye itirafı

Rus paralı asker şirketi Wagner komutanından Türkiye itirafı

Moldova Başbakanı Chicu koronavirüse yakalandı

Moldova Başbakanı Chicu koronavirüse yakalandı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.