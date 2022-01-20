Volkswagen 2020'de satışını durdurmuştu! Almanya'dan Volkswagen e-Up iddiası: Geri geliyor!

Volkswagen gibi birçok markanın yer aldığı elektrikli otomobil pazarı artık birçok tüketicinin ilgisini çekmeye başladı. Bu pazarda üst düzey modellere ilgi büyük. Ancak küçük boyutlu elektrikli otomobiller de talep görmüyor değil. Üstelik satış başarıları da yakalandığını görüyoruz. Bu satış başarıları Volkswagen'in iştahını kabartmış olacak ki, Volkswagen, eski bir dostunu tekrar masaya çağırmaya hazırlanıyor: Evet, Almanya'dan gelen bilgilere bakarsak Volkswagen e-Up'tan söz ediyoruz.

VOLKSWAGEN E-UP GERİ DÖNÜYOR

Automotive News Europe'un derlediği habere göre; Volkswagen, 2020'de satışlarını durdurduğu Volkswagen e-Up'ın satışlarını yeniden başlatmayı planlıyor.

Haberde, Volkswagen'in gönderdiği bir açıklamaya dayanarak, e-Up'ın sipariş programına yeniden dahil edilmesine karar verildiği belirtildi. Ancak Volkswagen henüz resmi bir duyuru yapmadı.

250 KM MENZİLDEN SÖZ EDİLİYOR! PEKİ E-UP'IN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Ayrıca bir otomobil kiralama şirketi tarafından "Style Plus" versiyonundaki e-Up'ın yaklaşık 26 bin 500 euro (30 bin dolar) fiyat ve yaklaşık 250 km menzil ile geri dönmek üzere olduğu bildirildi. Almanya'da teşvik ile birlikte Volkswagen e-Up'ın fiyatının 17 bin euro civarında olacağı tahmin ediliyor.

Volkswagen'in yeni giriş seviyesi elektrikli otomobili ID. Life'ı 2025'te satışa sunması bekleniyor. O güne kadar pazardaki boşluğu e-Up kapatacak gibi görünüyor.



