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Volkswagen Golf reklamı ile bir skandala imza attı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.05.2020 15:45 | Son Güncelleme

Volkswagen yeni nesil Golf için bir reklam çekti ve reklamı sosyal medya hesaplarında paylaştı. Golf reklamının sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte Volkswagen eleştirilerin hedefi oldu. Çünkü reklam birçok kişi tarafından ırkçı bulundu. İşte Volkswagen Golf'ün tartışma yaratan reklamı

Volkswagen yeni nesil Golf'ü üretti ve görücüye çıkardı. Ancak her şey bununla bitmiyor. Otomobilin tanınırlığını ve bilinirliğini arttırmak için PR çalışmaları şart. Buna bağlı olarak yeni Golf'ün reklamlarını çeken Volkswagen, elindeki reklamları sosyal medya hesaplarına yükledi. İşte her şey Volkswagen'in bu kararıyla başladı.

VOLKSWAGEN GOLF REKLAMINDA IRKÇILIK MI YAPTI?

Volkswagen'in yayınladığı Golf reklamlarından biri yayınlanır yayınlanmaz büyük eleştirilerin hedefi oldu. İddialara göre reklam, ırkçı söylemler ve hareketler içermekteydi. Videoyu izleyenler, siyahi bir kişinin beyaz bir el tarafından adı ''Petit Colon'' olan ve Fransızca ''Küçük Sömürgeci'' anlamına gelen bir kafeye ittirildiğini fark etti. Fakat reklamdaki skandallar bununla da bitmedi.

Volkswagen Golf reklamı

Reklamın sonunda ise ''Der neue Golf'' (Yeni Golf) yazısı parça parça belirdi. İlk ortaya çıkan ''neger'' ifadesi ise siyahilere hareket eden ırkçı söylemleri çağrıştırdı. Volkswagen'e bu durumlardan ötürü gelen tepkiler oldukça sert oldu. Şirket, tepkiler sonrası bir açıklama yaptı.

SKANDAL GOLF REKLAMI SONRASI VOLKSWAGEN'DEN AÇIKLAMA

Volkswagen Golf reklamındaki ırkçı söylemler nedeniyle yaptığı açıklamada herkesten özür diledi. Volkswagen açıklamasında, “Volkswagen’in Instagram hesabında ırkçı bir reklam videosu yayınladık. Kamuoyunun öfkesini anlıyoruz, çünkü biz de dehşete kapıldık. Bu video, sivil haklar hareketinin tüm başarılarına ve tüm insanlara bir hakaret ediyor. '' ifadelerini kullandı.. Volkswagen olarak Nazi rejimi sırasında kurulduklarının farkında olduklarını söyleyen şirket, ''Bu nedenle her türlü nefret, propaganda ve ayrımcılığa kesin olarak karşı çıkıyoruz.” diyerek sözlerini noktaladı.

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