Volkswagen Golf reklamı ile bir skandala imza attı!

Volkswagen yeni nesil Golf'ü üretti ve görücüye çıkardı. Ancak her şey bununla bitmiyor. Otomobilin tanınırlığını ve bilinirliğini arttırmak için PR çalışmaları şart. Buna bağlı olarak yeni Golf'ün reklamlarını çeken Volkswagen, elindeki reklamları sosyal medya hesaplarına yükledi. İşte her şey Volkswagen'in bu kararıyla başladı.

VOLKSWAGEN GOLF REKLAMINDA IRKÇILIK MI YAPTI?

Volkswagen'in yayınladığı Golf reklamlarından biri yayınlanır yayınlanmaz büyük eleştirilerin hedefi oldu. İddialara göre reklam, ırkçı söylemler ve hareketler içermekteydi. Videoyu izleyenler, siyahi bir kişinin beyaz bir el tarafından adı ''Petit Colon'' olan ve Fransızca ''Küçük Sömürgeci'' anlamına gelen bir kafeye ittirildiğini fark etti. Fakat reklamdaki skandallar bununla da bitmedi.

Reklamın sonunda ise ''Der neue Golf'' (Yeni Golf) yazısı parça parça belirdi. İlk ortaya çıkan ''neger'' ifadesi ise siyahilere hareket eden ırkçı söylemleri çağrıştırdı. Volkswagen'e bu durumlardan ötürü gelen tepkiler oldukça sert oldu. Şirket, tepkiler sonrası bir açıklama yaptı.