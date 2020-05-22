Volkswagen Golf reklamı ile bir skandala imza attı!

Volkswagen yeni nesil Golf'ü üretti ve görücüye çıkardı. Ancak her şey bununla bitmiyor. Otomobilin tanınırlığını ve bilinirliğini arttırmak için PR çalışmaları şart. Buna bağlı olarak yeni Golf'ün reklamlarını çeken Volkswagen, elindeki reklamları sosyal medya hesaplarına yükledi. İşte her şey Volkswagen'in bu kararıyla başladı.
Volkswagen'in yayınladığı Golf reklamlarından biri yayınlanır yayınlanmaz büyük eleştirilerin hedefi oldu. İddialara göre reklam, ırkçı söylemler ve hareketler içermekteydi. Videoyu izleyenler, siyahi bir kişinin beyaz bir el tarafından adı ''Petit Colon'' olan ve Fransızca ''Küçük Sömürgeci'' anlamına gelen bir kafeye ittirildiğini fark etti. Fakat reklamdaki skandallar bununla da bitmedi.
Reklamın sonunda ise ''Der neue Golf'' (Yeni Golf) yazısı parça parça belirdi. İlk ortaya çıkan ''neger'' ifadesi ise siyahilere hareket eden ırkçı söylemleri çağrıştırdı. Volkswagen'e bu durumlardan ötürü gelen tepkiler oldukça sert oldu. Şirket, tepkiler sonrası bir açıklama yaptı.
Volkswagen Golf reklamındaki ırkçı söylemler nedeniyle yaptığı açıklamada herkesten özür diledi. Volkswagen açıklamasında, “Volkswagen’in Instagram hesabında ırkçı bir reklam videosu yayınladık. Kamuoyunun öfkesini anlıyoruz, çünkü biz de dehşete kapıldık. Bu video, sivil haklar hareketinin tüm başarılarına ve tüm insanlara bir hakaret ediyor. '' ifadelerini kullandı.. Volkswagen olarak Nazi rejimi sırasında kurulduklarının farkında olduklarını söyleyen şirket, ''Bu nedenle her türlü nefret, propaganda ve ayrımcılığa kesin olarak karşı çıkıyoruz.” diyerek sözlerini noktaladı.
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