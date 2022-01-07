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Volkswagen'in efsanesi geri dönüyor! CEO Herbert Diess tarihi açıkladı

07.01.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman otomotiv devi Volkswagen, CEO Herbert Diess'ın paylaşımına göre elektrikli minibüsü ID. Buzz için geri sayıma geçti. VW CEO'su Herbert Diess, Twitter hesabından "efsane geri dönüyor" ifadelerini kullanarak elektrikli araç için tarih verdi.

Volkswagen'in efsanesi geri dönüyor! CEO Herbert Diess tarihi açıkladı

Volkswagen ID. Buzz konseptini geçtiğimiz yıllarda görücüye çıkarmıştı. Volkswagen, 23 Aralık'ta attığı tweet'te ise tasarımdaki ilhamını T1-T2’den alan, bir ikonun DNA'sına sahip ID. Buzz'ın yakında geleceğini söylemişti. Volkswagen CEO'su Herbest Diess'ın 6 Ocak'taki paylaşımına bakılırsa, Volkswagen sonunda aracın seri üretime hazır bir versiyonunu sergilemeye hazır.

VOLKSWAGEN'DEN "EFSANE GERİ DÖNÜYOR" PAYLAŞIMI

Volkswagen CEO'su Herbert Diess, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Diess, "efsane geri dönüyor" ifadesini kullanarak, ID. Buzz'a ait olduğu anlaşılan bir gif paylaştı. CEO, attığı tweet'te ise 9 Mart 2022 tarihini verdi.

Volkswagen ID. Buzz için yeni paylaşım! "Kemerlerinizi bağlayın"Volkswagen ID. Buzz için yeni paylaşım! "Kemerlerinizi bağlayın"

ID. BUZZ BİR SAYGI DURUŞU NİTELİĞİNDE

ID. Buzz, şirketin 1950 ve 1980 yılları arasında Kuzey Amerika'da sattığı ikonik araca bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Ancak muhtemelen 9 Mart'ta karşılaşacağımız versiyonun adının ID. Buzz olarak kalıp kalmayacağı bilinmiyor. Ayrıca, yaklaşmakta olan elektrikli araç hakkındaki pek çok ayrıntı da şimdilik bir sır.

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