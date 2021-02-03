Volkswagen’in elektriklileri Dresden’de üretime giriyor!

İlk birim birkaç yöneticinin yanı sıra Saksonya Ekonomi ve Ulaştırma Bakanı Martin Dulig ve Dresden belediye başkanı Dirk Hilbert'in huzurunda hattan çıktı. Mobilite Yönetim Kurulu Üyesi Thomas Ulbrich “Dresden'de, dördüncü Volkswagen sitesini şimdiden yeni kimliğine dönüştürüyoruz. Aynı zamanda, Zwickau elektrikli otomobil fabrikasında ve Çin'deki iki MEB fabrikamızda her hafta üretimi arttırıyoruz . VW'nin bunu yaparken, elektrikli mobilitede küresel liderler olarak rol üstlenme hedeflerini yeniden teyit ettiği görülüyor ”dedi.

Üretimi durdurulan e-Golf gibi , ID.3'ün üretimi haftalık 35 ünite yapan bir vardiya ile başlayacak. Elektrikli Golf'ün yanı sıra, VW'nin ID'sinin evi olacak fabrika, 2001'den 2016'ya kadar Phaeton üretmişti. Ayrıca bu fabrika 2005-2006 ve 2013-2014'te Bentley Flying Spur modeline de evsahipliği yapmıştı. Pazara bağlı olarak, ID.3 farklı donanım seviyelerinde sunulacak. Almanya'da, 45 kWh, 58 kWh ve 77 kWh kapasiteli üç akü seçeneğiyle sunulacak.





